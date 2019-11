Los trabajos para levantar el bosque otoñal que estas fiestas navideñas iluminará la calle más famosa de Málaga con ángeles, soles y hojas, avanzan en el centro de la ciudad. Las luces de Navidad de calle Larios empiezan a tomar forma con la intención de cumplir con lo prometido y encender el interruptor el próximo 29 de noviembre.

El avance del montaje de la estructura del alumbrado que este año estrenará la calle Larios permite imaginar el resultado final, una semana después de comenzar, con la instalación de las bases de los arcos que formarán el bosque de luz.

En total, serán 22 los arcos de tipo ojival (de casi 13 metros de altura y 11 metros entre ejes), fabricados en estructura curva de aluminio. Toda la estructura irá pintada con spray color oro. La iluminación de estos arcos estará compuesta por 1.000 cordones de led de 12 metros con 180 puntos de luz de 0,07 watios cada uno.

El bosque estará plagado de hojas. Serán 342 unidades de chapa de aluminio y metacrilato de 12x6 milímetros grabados mediante láser e iluminados con hilo de led. Este material permitirá que los objetos se iluminen durante el día también con los rayos de luz.

Además de estas hojas, habrá más de un centenar de soles fabricados en aluminio de diferentes diámetros: 1,4, 2 y 2,4 metros. Tendrán iluminación a doble cara y experimentará cambios de color. También habrá figuras de ángeles que ofrecerán una atmósfera auténticamente navideña.

El bosque de la Navidad se podrá disfrutar hasta el 5 de enero en tres pases de luz y sonido cada día a las 18:30, 20:00 y 21:30. Entre las canciones incluidas en el repertorio musical que acompañará el espectáculo de luces se encuentran All I want for Christmas is you, el clásico pop navideño de Mariah Carey.

También sonarán Jingle bell rock de Hillay Duff y En Navidad, interpretada por Javián, Alex, David Bustamente y la Academia OT con Rosana. El sonido más orquestal vendrá de la mano de Never Back Down (Battlecry): TSFH recorded by the Sofia Session orchestra éz choir.

El montaje de El bosque de la Navidad de calle Larios lo ejecuta la empresa Iluminaciones Ximénez, concesionaria de este suministro de iluminación y decoración navideña por un importe es de 532.830 euros, IVA incluido.