El origen malagueño de la protagonista de 'Stranger Things': número uno en Netflix con 'Damsel'

La actriz mundialmente conocida por su papel en Stranger Things, Millie Bobby Brown, protagoniza una nueva producción de Netflix. En el vídeo promocional de Damsel, la nueva película de la actriz británica, habla de las cosas que más le gustan de España: el baile flamenco, la paella, las playas... Y cuando enumera sus lugares favoritos del país, señala que ella nació en Marbella.

Sus tres hermanos también nacieron en la Costa del Sol (ella es la tercera de cuatro), donde la familia Brown residió hasta que la actriz cumplió los cuatro años. Se mudaron a Reino Unido, de donde son sus padres. Cuatro años después se movieron a Estados Unidos, donde Millie comenzó a desarrollar sus dotes de actuación. Su primer trabajo en la televisión fue en el año 2013 con una serie de la BBC, pero saltó a la fama mundial en el 2016 con la serie Stranger Things de los hermanos Duffer.

La última película ha protagonizado, Damsel, está dirigida por el director español Juan Carlos Fresnadillo, de ahí que comparta en el vídeo promocional su unión con España.

Claro que a Millie Bobby Brown le gustan la paella y la fiesta de Barcelona. #Damsel pic.twitter.com/lljQuCJvfk — Netflix España (@NetflixES) March 12, 2024

Diez años en el mundo de la interpretación

La joven actriz, de tan solo 20 años, tiene más de diez años en el mundo de la interpretación y lleva ya a su espalda una gran cantidad de trabajos, con películas como Enola Holmes, Godzilla: King of the Monsters y ahora Damsel. Su primera aparición fue en la serie de la ABC Once Upon a Time in Wonderland, derivada de Once Upon a Time, donde interpreta a la joven Alicia. En el año 2014, Brown tuvo un papel protagonista en la serie de drama y suspenso de BBC America Intruders como Madison O'Donnell. También tuvo otros papeles en series como NCIS, Modern Family o Grey´s Anathomy.

Y en el año 2016 se, con el estreno en Netflix de Stranger Things, fue cuando Millie dio el gran salto a la fama. En esta serie de los hermanos Duffer, Brown interpreta a Eleven (Once), una niña con poderes telequinéticos. El elenco de Stranger Things fue galardonado en los Premios SAG al mejor reparto en una serie de drama en 2017. Por su parte, Millie Brown recibió la aclamación de la crítica por este papel y se le nominó a premios de prestigio, entre ellos los Premios SAG a mejor actriz en una serie dramática y el Emmy a mejor actriz de reparto en una serie de drama. En el año 2017 ganó el galardón de los Premios Saturn a mejor actriz joven en una serie de televisión.

Los dos últimos galardones que ha recibido fue en los Kids Choice Awards de 2021, tanto el de actriz de televisión favorita (por Stranger Things) como el de actriz de película favorita (por Enola Holmes).

Además de su faceta de actriz, Millie Bobby Brown también es filántropa. Ha sido la persona más joven en ser nombrada Embajadora de buena voluntad de Unicef. Entre las asociaciones a las que pertenece está Olivia Hope Foundation, donde se recauda fondos para terapias para niños con cáncer.