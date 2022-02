Una Gran Final de sueño para el Carnaval de Málaga

El Teatro Cervantes acogió anoche la despedida del concurso del Carnaval de Málaga. El templo de las coplas estuvo toda la noche rugiendo a ritmo de 3x4 entre reivindicaciones, humor, críticas y peticiones. Las agrupaciones hicieron temblar las tablas del teatro con una excelente calidad y espectacular puesta en escena.

Ganó la murga de Alberto Zumaquero, De bar en peor, haciendo tres pasos distintos en cada actuación, lo que le valió el primer premio. En comparsas ganaron el colorido de Los Patronos, que tan bien llevó Jesús Gutiérrez. Ya en cuartetos, La banda de Fongirola fue cuarta, por delante de la otra en concurso, Este cuarteto está TOCao.

La modalidad de la murga con El tiempo entre costuras fue la encargada de inaugurar la Gran Final. La agrupación realizó una presentación con mucha calidad y una graciosa parodia sobre el alcalde, ya que estos taiwaneses son lo que le han hecho el disfraz. El primer pasodoble estuvo dedicado a los bajos salarios y altos alquilares a los que se enfrenta la ciudad. La tanda de cuplés se defendió con muchas carcajadas del público y un estribillo corto y al tipo. La murga cerró un pedazo de actuación con un popurrí al tipo y un broche de oro reivindicando los derechos de los trabajadores.

Al grito de pedazo de comparsa salía El canal de los presos. Un grupo que salió a disfrutar sobre las tablas del Cervantes con el objetivo principal de rendir homenaje a su director Gines González Tadeo. La comparsa ha ido mejorando en ritmo según sucedían los pases. En este pase la comparsa le dedicó un cuplé a su director, al que le pilló por sorpresa: "Qué pesadito te pones con despedirte, si si mucho bla bla bla y no quieres irte, que llevas 33 años aquí en la brecha y te llevas despidiendo lo menos 30. No veas Tol día escuchando que ya estás mu viejo, pues nada coge una mantita y ponte a ver Juan y medio. Cuando llegue el invierno y estés en casa aburrido no vayas a decir el año que viene me he arrepentido. Cuando se entere Acejo de qué te vas y lo dejas solo Gines devuélveme mi pito de oro: Tú Dáselo y le dice de parte de un prisionero. Que llevas 33 años y no te ha llamado pa ser pregonero". En esta Gran Final han roto la verja que les separaba del patio de butacas y a ritmo de 3x4: ¡Gracias y hasta siempre Gines!

La murga de los leones Loco por salir dedicaron su primer pasodoble a un piropazo a su querida ciudad de Málaga desde la cárcel de Alhaurín. La sorpresa de este grupo fue el emotivo segundo pasodoble, cuando recordaron a toda la familia e incluso sacaron a una chica a cantar para que estuvieran todos los primos al completo, bajo la mirada del cielo del abuelo.La tanda de cuplés termina con un estribillo cortito y al tipo que fue cantado por todo el público: "Por tos' lao' dejo huella, en la calle dejo huella, en la cárcel dejo huella, y lo tengo demostrao'. Por tos' lao' dejo huella, por eso me han atrincao'. Al final estos presos consiguen encerrar a los funcionarios de prisiones y ellos quedarse fuera. ¡Estos leones siempre sorprender y consiguen poner al teatro del revés!

Y lo volvió a hacer. La comparsa que ha sido todo un baño de masas en redes sociales a nivel regional Matria consiguió poner en pie al teatro tras una actuación en la Gran Final llena de guiños a la ciudad. La comparsa cantó el segundo pasodoble dedicado al alcalde de la ciudad allí presente lleno de reivindicación por los desahucios del Perchel y la entrega de la ciudad a los extranjeros. El estribillo de la tanda de cuplés recoge a todas las provincias andaluzas con bonitos piropos: "¡Ay, mi Málaga, la perla mía! ¡Ay, mi Huelva, diamante de luz! ¡Ay, mi Cádiz, la plata bonita! ¡Ay, mi Córdoba, nácar del sur! ¡Ay, Granada, tesoro de bronce! ¡Sevilla de oro! ¡Almería de cobre! ¡Jaén de esmeralda! Y pobre que sigues... ¡Me cachis en la mar!". Tras el popurrí la comparsa de despidió con la bandera de Málaga y Andalucía en las tablas del teatro y bajo una gran ovación.

Llegó el primer cuarteto de la noche de la Gran Final, Este cuarteto está TOCao. Una actuación muy divertida que se desarrolló en la mítica consulta de psicología. Tres individuos con diferentes trastornos que levantaron numerosas carcajadas del teatro. Durante la tanda de cuplés veíamos como se bajaba el telón, para cambiar por dentro la decoración y realizar una posterior gala de premios. Premios que repartieron en el nombre del Dios Momo a comparsistas, murguistas y gente del público.

La murga Te imaginas fue la la última actuación antes del descanso de la mitad de la jornada. La agrupación presentó en escena un tipo de vagabundo que por casualidad encuentra un boleto premiado en el suelo y se hace millonario. El personaje va creciendo a lo largo de la actuación hasta llegar a arrasar con medio Corte Ingles. La murga de Merchán presenta una puesta en escena magnífica y una actuación de los componentes digna de elogio. Estos personajes se terminan arruinando al final de la actuación debido a los sobornos que le hacen al jurado. Esta murga presentó el estribillo más cantado por el teatro:" El dinero no da la felicidad, el dinero trae ruinas y nada más. El dinero es peligroso, te corrompe y te vuelve un pedazo de sieso. Sí? Eso lo ha dicho un tieso".

Tras el descanso era el turno de la comparsa Aquellas noches de julio. La comparsa realizó una presentación increíble con una música perfecta y un fantástico forillo y puesta en escena con un viaje a la literatura fantástica. El plato fuerte de esta comparsa estuvo en el primer pasodoble dedicado a todas las instituciones y políticos sobre el barrio del Perchel:" Y le griten al Gobierno, a la Junta y a todos sus muertos, qué el Perchel nunca, que el Perchel nunca se vende". La comparsa se despedía con la emoción de sus integrantes mirando al patio de butacas y al cielo.

La murga Luzifer la formaron directivos de una compañía eléctrica que presentan un tipo muy divertido y un repertorio con muchos toques de humor. Fueron otras de las más esperadas en un tema que a todos nos trae de cabeza. Acabaron quintos.

A La Banda Fongirola, cuya autoría firma José Cobos Mesa, pocos minutos le hicieron falta al cuarteto para conectar con el teatro. Con grandes toques de humor cofrades y futboleros se disponían dos ladrones a atracar un banco con la policía allí presente. El cuarteto presentó un pegadizo estribillo en una tanda de cuplés muy completa: "nos suben el agua, la luz, la comida, la gasolina; nos bajan los sueldos, nos acribillan y la corruptela no tiene fin. Y me llamas ladrón a mí". El cuarteto acabó la actuación con el teatro al completo en pie y entre numerosos aplausos.

Los patronos fue la auténtica revolución de las semifinales y no podía ser menos en la final, el carnaval personificado, letra reivindicativa, la puesta en escena como obra de arte. Una final muy completa. Fueron los más aclamados. Su colorido fue increíble. Un comparsón. Fue el primer premio de este 2022.

La murga De bar en peor cerró su última actuación con un primer premio más que merecido. En el pase de preliminares aquellos divorciados molones, en semifinales los camareros que aguantaban a los divorciados y ahora en la Gran Final los pianistas del pub. ¡Qué maravilla! Los pasodobles dedicados al humor y una tanda de cuplés bien tirada que puso en pie al teatro una vez más. Tras el popurrí muy trabajado y con algunas novedades, esta murga se llevó el primer premio y una gran ovación a ritmo de "olés" del público.

La comparsa Los Hospitalarios fue la última agrupación en cantar en la Gran Final del Cervantes. Estos trabajadores del centro comercial llegaron al Cervantes con la farola con un cartel de venta y dos nuevos negocios del centro de la ciudad: MrCamperos y Telebiznagas. La comparsa dedicó un emotivo y precioso primer pasodoble a los más mayores de nuestra sociedad. La tanda de cuplés se repartió con numerosos toques de humor para el Málaga CF y el presidente de la fundación del Carnaval, Rafael Acejo. El concurso acabó con un muy buen sabor de boca de esta comparsa. ¡Gran afinación y calidad vocal de este grupazo!