Agustín Vidal, a por su segunda temporada en el Ciudad de Málaga

Agustín Vidal, o el 'gladiador' Vidal como también es conocido, continuará un año más en el Balonmano Ciudad de Málaga. El internacional argentino, que fue fichado por la entidad costasoleña el pasado verano procedente del Guadalajara de la Liga Asobal. Reconoce que no fue una decisión fácil bajar dos categorías -la pasada temporada el Ciudad de Málaga se encontraba en Primera Nacional-, pero que ahora su objetivo es continuar para llevar al equipo a lo más alto: " Vine para ascender al equipo de Primera Nacional a División de Honor Plata, y una vez cumplido el objetivo, me gustaría seguir ayudando a crecer a este club, donde me encuentro muy a gusto. Además, me encanta esta ciudad”, comentó el jugador.

En la pista, el jugador se desenvuelve en la primera línea y se posiciona indistintamente tanto en los laterales como en el puesto de central. Es un jugador sólido y con una destaca visión de juego. Vidal ha sido más de 150 veces internacional con la selección absoluta de Argentina disputó por cuatro mundiales, los celebrados en 2009, 2011, 2013 y 2015, este último organizado en España. También formó parte de la selección argentina en los Juegos Olímpicos de 2016, desarrollados en Río de Janeiro, en Brasil, y participó en tres Juegos Panamericanos, los organizados en 2008, 2010 y 2016.

En España, el jugador pasó por el Balonmano Arrate, el Algeciras, el Ars Palma del Río de División de Honor Plata, el Balonmano Huesca, el Torrevieja, el Ciudad Encantada de Cuenca, el Bidasoa Irún, el Aragón Zaragoza o Guadalajara, su último club antes de recalar en el Ciudad de Málaga. Su larga trayectoria y su consolidación en la élite, ya que pasó nueve años de su carrera en Asobal, le avalan como un jugador de referencia en el conjunto de Curro Lucena. Aporta la solidez y la experiencia necesaria para liderar el proyecto. El argentino dejó claro la meta del club: "Ojalá, podamos vivir de nuevo un ascenso. Creo que Málaga es una ciudad que se merece un equipo en la élite del balonmano y espero que entre todos podamos conseguirlo”, sentenció.