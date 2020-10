Alberto González acaba 39º en Arzachena

El malagueño Alberto González participó en la prueba de la Copa del Mundo de triatlón celebrada en Arzachena, en la isla de Córcega. No tuvo una gran actuación González, que acabó la prueba en el puesto 39. Se disputó sobre la distancia sprint, con 750 metros de natación, 20 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros a pie. Salió bien del agua, pero no tuvo un buen tramo de bicicleta y ya no pudo recuperar a pie. El francés Luis Vicent venció.