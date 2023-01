Alejandro Davidovich inicia la temporada 2023 en Adelaida ante Nakashima

La temporada 2023 de Alejandro Davidovich arranca esta semana entrante en las Antípodas. A mediados de ésta, el malagueño llegó a Australia para adaptarse al horario y las condiciones que vivirá en las próximas fechas, jugando el ATP 250 de Adelaida y el Open de Australia en los primeros compases de una temporada que empieza desde el puesto 31 de la ATP, lo que le da la opción de ser cabeza de serie en los dos primeros torneo.

Davidovich inicia el curso en Adelaida, al sur del país y no lejos de Melbourne, el epicentro de este primer mes de competición en Oceanía. El malagueño no fue de los más madrugadores en llegar, prefirió afinar la pretemporada y llegar para competir en la semana previa del grand slam. Ya se conoce el cuadro del torneo, que comenzará este lunes. Y el rinconero se medirá en la primera ronda del torneo, en el que parte como séptimo cabeza de serie, al estadounidense Brandon Nakashima. Numéro 47 del mundo, el californiano de raíces japonesas es un joven pujante de 21 años que ya acabó en el Top 50 la pasada temporada y que no lo pondrá sencillo al malagueño.

De avanzar, en el cuadro aparecen como posibles rivales los también españoles Albert Ramos y Roberto Bautista. El malagueño defiende bastantes puntos en la primera mitad de la temporada, así que toca dar un paso adelante para aguantar el ranking. Su última victoria en el circuito fue en el US Open, antes de lesionarse en la rodilla en unos grandes octavos de final ante Berrettini. Eso fue en septiembre.