Arranca la International Marbella Cup

En la mañana del martes se llevó a cabo la presentación en el Marbella Football Center de los dos Torneos sub 19 y sub 20 que llevan por nombre International Marbella Cup. Presentaron este evento, el Delegado de Deportes Manuel Cardeña y Andres Roldán, representante de la firma Football Impact, organizadora de este evento. En la rueda de prensa también se contó con la presencia de Jean Pierre Dubedat en representación de la Selección de Francia sub 20, André Schnoebelen, por la sub 19 francesa, Gaston Schreurs, Jefe de Delegación de Bélgica sub 19, y Magnuss Kolberg, Team Manager de la Selección Noruega sub 20.

El Responsable de Deportes de Marbella, hizo hincapié en la importancia del turismo deportivo que genera la actividad de pretemporadas, partidos y Torneos Amistosos en el municipio destacando el empuje que significa para la economía local y el valor aportado a través de la imagen captada y difundida en los países de origen de equipos y selecciones.

Por su parte Roldan puso en valor la importancia de la Marca Marbella adherida al Deporte Profesional, la importancia de ser elegidos como destino de servicios Premium, y la calidad deportiva de los equipos que nos visitan. Los representantes de las distintas selecciones, aunaron en sus discursos, la satisfacción por poder enfrentarse entre si, en Torneo amistoso, la calidad de las infraestructuras de la Costa del Sol y el clima de Marbella que le hacen ideal para el trabajo de equipo y posterior descanso. Francia, que prepara sus próximos compromisos aquí en Marbella, quiso decir en alto, que pocos sitios en el mundo tienen la calidad del municipio costasoleño.

El programa de partidos será el siguiente:

Inglaterra sub 19-Francia sub 19 (miércoles 9 de octubre, a las 17:00 horas, en el Marbella Football Center).

Noruega sub 20-Francia sub 20 (jueves 10 de octubre, a las 17:00 horas, en el Estadio de Marbella).

Francia sub 19-Bélgica sub 19 (viernes 11 de octubre, a las 16:00 horas en el Marbella Football Center).

Francia sub 20-Suecia sub 20 (sábado 12 de octubre, a las 17:00 horas, en el Estadio de Marbella).

Bélgica sub 19-Inglaterra sub 19 (sábado 12 de octubre, a las 16:00 horas, en el Marbella Football Center).