El BeSoccer UMA Antequera se pone en marcha

Mañana para los test PCR y tarde para volver a ejercitarse en el pabellón. El BeSoccer UMA Antequera ha vuelto al trabajo en la jornada del lunes 3 de agosto con la ilusión del ascenso a la máxima categoría conseguido con brillantez en una eliminatoria celebrada a puerta cerrada en el Martín Carpena, pero marcada por los protocolos de seguridad obligados por la crisis del coronavirus. Ahora a poco más de un mes de su retorno a la vanguardia del fútbol sala nacional, empieza el trabajo para mantenerse.

"Afrontamos la temporada con el único objetivo de la permanencia. Hemos descendido dos veces y el equipo se ha recompuesto y ha sido capaz de volver a ascender que no es nada fácil. Los chicos están preparados y mentalizados para afrontar una campaña difícil y complicada, pero no tengo dudas de la ilusión que tienen y el haber conseguido por tercera vez un puesto en la mejor Liga del mundo, no lo van a desaprovechar. Esperemos que este año sea el definitivo. Si complejo es ascender, más aún mantenerse”, explicó Moli.

El preparador ha podido ver cómo se renovaba al núcleo duro de su plantilla que se ha reforzado con las incorporaciones de Ramón Vargas, Fernando Cobarro y David Velasco. "Al equipo lo veo bastante bien y estoy muy ilusionado con todos. Veo a un conjunto, a pesar de su juventud, que ha madurado muchísimo. El hecho de haber perdido una categoría y poder recuperarla, eso dice mucho. Han mejorado en todos los conceptos del juego, en experiencia y eso hace que hayamos renovado prácticamente al bloque entero. Hemos traído a tres refuerzos que creemos que van a aportar bastante, son del perfil que tenemos y de nuestra filosofía universitaria. No hay que olvidar tampoco que tenemos canteranos que apuntan buenas maneras y, en un corto plazo, estarán pidiendo paso en el equipo”, explicó el preparador al respecto de su plantilla.

Con sólo un mes para la puesta a punto del equipo de cara a la próxima campaña, el UMA Antequera tiene ya previstos varios amistosos para rodarse antes de que se dispute la Copa de Andalucía de fútbol sala en la que los malagueños defenderán título y que aunque aún no tiene fechas cerradas, se prevé que se juegue justo antes del arranque de la competición oficial, previsto para el 5 de septiembre. Al margen de dicho compromiso los amistosos de pretemporada serán: el miércoles 12 de agosto, a las 19.00 horas, frente al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en el Vista Alegre; miércoles 19 de agosto en el Fernando Argüelles, a las 20.00 horas, ante Jimbee Cartagena FS ; el viernes 21 de agosto en Sevilla contra el Real Betis FS a las 19.00 horas; y una visita al pabellón del CD El Ejido FS el martes 25 de agosto.

“La pretemporada es muy corta. Solamente tenemos un mes. Por la exigencia del calendario, empezamos el 5 de septiembre. Una vez que termine la fase de preparación y los amistosos sacaremos las conclusiones de cómo nos vemos y de cómo se ven también los propios jugadores. No va a querer decir nada, pero sí es muy importante para observar el nivel óptimo del equipo en distintas facetas del juego y va a haber mucha exigencia con los rivales a los que nos vamos a enfrentar. Todo va a ser positivo, porque hemos cambiado de categoría y de una a otra no hay solamente un escalón, sino tres o cuatro que subir y la complejidad es importante”, dijo Moli al respecto.