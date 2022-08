El Conservas Alsur se viste de largo

El Conservas Alsur Antequera tuvo su tradicional presentación oficial en El Cortijo Lounge, donde estuvo presente los nuevos fichajes, los jugadores renovados y los canteranos que a partir de este año participarán con el primer equipo.Las instituciones, los patrocinadores del club y la afición que estuvo presente pudo conocer más a fondo a los jugadores que llevarán la camiseta verde en esta temporada 2022/23.

En el acto, presentado por el antequerano Paco Peramos, hablaron el técnico del primer equipo, Chispi; la presidenta del club, Lourdes Melero; y el alcalde de Antequera, Manolo Barón. El míster del Conservas Alsur Antequera agradeció a la gente que asistió al evento y habló de la gente que también trabaja por el equipo: “Mi proyecto no es para nada, nosotros somos la cara visible, pero detrás de esto hay mucha gente trabajando y a la que hay que agradecerle el trabajo que hace para que esto salga adelante: Lorenzo, Miguel, Lourdes, los patrocinadores, las instituciones…”.

El técnico sevillano asegura mucho trabajo esta temporada y, sobre todo, tener ese vínculo tan importante con la ciudad: “El objetivo era tener una plantilla joven y que haya más representación de gente de Antequera, que creo que lo hemos conseguido. Y lo que podemos asegurar es trabajo, trabajo y trabajo. Y cuando las cosas no vayan tan bien, más trabajo, trabajo y trabajo. Me gustaría que el día de hoy sea el primer paso de esa nueva relación con la nueva plantilla, pero esto no es algo nuevo, sino el seguimiento de muchos años y que este proyecto tiene su primer día hoy”.

Los patrocinadores es el motor económico del equipo, como afirma la presidenta del Club Balonmano Los Dólmenes, Lourdes Melero: “Agradecer a nuestros patrocinadores ese aporte económico que recibimos, porque sin ellos este proyecto deportivo sería muy complicado de llevarlo a cabo”. Pero también la cantera, de la que este año más que nunca va a tener mucha representación en el equipo: “Aunque nuestro primer equipo sea la cara visible, detrás hay una cantera que es muy importante para nosotros, con 14 equipos federados, con monitores que tanto trabajo realizan educando y enseñándoles lo que es la vida. El fruto de ese trabajo lo tenemos en Francisco Javier Muñoz Barranco Departamento de Prensa nuestro primer equipo. Nosotros hemos apostado por valorar la cantera. Es un proyecto de continuidad”.

Entre las instituciones, estuvo presente el Ayuntamiento de Antequera con su alcalde, Manolo Barón, quien habló de “ilusión” ante la nueva temporada que hay por delante: “El balonmano le ha dado muchas glorias a esta ciudad. Yo no quiero diferenciar en tener 10 o 12 antequeranos, sino que en toda la plantilla son antequeranos, desde el primero hasta el último, venga de Montilla, Palma del Río, Argentina… porque van a defender unos colores, el verde. Por tanto, me vale el ejemplo de Rafa, Francis, Fernando… Desde los más pequeños a los más veteranos. Vamos a partirnos el pecho como siempre, en la derrota y en la victoria”.

Tras esta señalada cita, el Conservas Alsur Antequera cuenta ya los días para el comienzo de la competición en su regreso a la División de Honor Plata. El próximo 19 de agosto tendrá lugar el primer duelo de pretemporada, que le seguirá varios partidos más hasta llegar al 17 de septiembre, con la primera cita liguera con el derbi ante el Trops Málaga.