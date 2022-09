El Costa del Sol se vuelca en su apuesta por la cantera

El Costa del Sol Málaga se vuelca de manera trascendental en su apuesta por la cantera. Después del nacimiento del Campus Panteras el pasado verano, ahora pondrá en marcha nueve escuelas de balonmano en la capital y en la provincia. La directora técnica será Silvia Arderius y también habrá otras jugadoras del primer equipo de Suso Gallardo de monitoras de los equipos como María Pérez o Sol Azcune. Además, contarán con el amadrinamiento de las panteras, que estarán pendientes del desarrollo de los más pequeños. Unas escuelas que abarcan a niños y niñas desde los 6 hasta los 14 años. Para formalizar la inscripción se podrá hacer en la web del club y en el correo escuelas@bmmalagacostadelsol.com.

"Este nuevo proyecto nace con la idea de llegar a los máximos niños posibles y así dar a conocer y ayudar a que crezca el balonmano en toda la provincia", asegura Arderius: "La actividad física en los más pequeños es algo fundamental para su desarrollo y creemos que junto con los valores que aporta un deporte como el balonmano hacen un tándem perfecto en esas edades. Queremos que los peques se acerquen a probar el balonmano libremente. Sin ningún compromiso pueden venir a pasar una tarde con nosotros y probar este deporte tan increíble".

Las nueve escuelas de balonmano que componen el proyecto con la Escuela Málaga Norte en Ciudad Jardín, la Escuela Blas Infante en el CEIP Blas Infante de Ciudad Jardín, la Escuela de Alhaurín de la Torre en el IES Capellanía, la Escuela El Palo en el CEIP Miguel Hernández, la Escuela Cala del Moral en el CEIP María del Mar Romera, la Escuela Cártama en el CEIP Cano Cartamón, la Escuela Puerto de la Torre en el CEIP Los Morales, la Escuela Carranque en el CEIP Domingo Lozano y la Escuela Málaga Centro en el CEIP San Manuel. Se podrán en marcha durante el mes de septiembre, aunque alguna ya ha iniciado su actividad. La cuota inicial es de 30 euros de matrícula más 18 al mes. También habrá la posibilidad de hacer un pago anual de 140 euros o dos de 78 euros cada uno.

Además, se creará una liga donde podrán competir cada fin de semana entre las escuelas. Si algún centro educativo quiere unirse a la iniciativa sólo tiene que ponerse en contacto con el club. "Desde esta semana vamos a estar pasando por todos los colegios que podamos de Málaga para contar nuestro proyecto. Aprovecharemos los recreos para practicar balonmano y mostrarle este deporte para que así puedan pasarse libremente por nuestras escuelas para probar si es lo que les gusta", asegura la jugadora del Costa del Sol Málaga, cuyas compañeras serán las que realicen las visitas a colegios: "El hecho de que hagan una actividad física es fundamental, ya sea el balonmano u otro deporte. Más hoy en día con otros estímulos que tienen, cada vez tienen una vida más sedentaria y es algo que debemos cambiar. Desde aquí animo a las familias. En nuestro caso podemos aportarle una serie de valores que le vendrán muy bien en su desarrollo".

Silvia Arderius volverá a ser la cabeza visible de un proyecto de cantera en el club malagueño. "Es un proyecto que me hace especial ilusión porque siempre he creído que la forma de hacer crecer nuestro deporte tiene que ser desde abajo, desde los más pequeñitos. Haciendo llegar el balonmano a todos los niños y en eso se basa este proyecto. Queremos llegar a los colegios, a sitios donde no ha habido balonmano hasta ahora. Intentar que todos los niños puedan probar, estoy segura de que esa forma se van a enamorar de este deporte", termina la madrileña: "El club ha hecho una apuesta decidida por la base, está evolucionando mucho también en ese sentido. Vamos a tratar de que todos los niños que quieran puedan practicarlo un par de días durante la semana".

Horarios de las escuelas de balonmano

ESCUELA MÁLAGA NORTE. En el polideportivo de Ciudad Jardín. Lunes y jueves de 16:30-18:00h

Escuela BLAS INFANTE. En el CEIP Blas Infante de Ciudad Jardin. Lunes y miércoles de 16:00-17:30h

ESCUELA ALHAURIN DE LA TORRE. En el IES Capellania. Martes y jueves de 16:30-18:00h

ESCUELA EL PALO. En el CEIP Miguel Hernández. Miércoles y viernes de 16:00-17:30h

ESCUELA CALA DEL MORAL. En el CEIP María del Mar Romera. Días y horas por confirmar

ESCUELA CARTAMA. En el CEIP Cano Cartamon . Martes y jueves de 16:00-17:30h

ESCUELA PUERTO DE LA TORRE. En el CEIP los Morales. Lunes y miércoles de 16:00-17:30

ESCUELA CARRANQUE. CEIP Domingo Lozano. Días y horas por confirmar

ESCUELA MÁLAGA CENTRO. En el CEIP San Manuel. Días y horas por confirmar.