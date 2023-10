El estreno de Redgar y las semifinales de la Iberian Cup en la vuelta de Giants

Giants, el club de esports malagueño, vuelve este miércoles al servidor tanto en League of Legends como en Valorant. Tras avanzar en la Iberian Cup de LoL, ahora los gigantes afrontan su concurso en la Crossfire Cup de Valorant con el estreno de Redgar, su flamante refuerzo, como gran aliciente. Giants compite en League of Legends y Valorant el mismo día, en una jornada de esports apasionante que podrá disfrutarse en un Home of Giants que abre sus puertas para acoger público este 1 de noviembre. El Valorant es a las 17:00 y el League of Legends, a las 21:00.

La Crossfire Cup es el torneo que cierra a nivel nacional el calendario competitivo de Valorant. Reúne a las organizaciones españolas y portuguesas profesionales y semiprofesionales. Los clubes de Valorant Champions Tour, Giants, KOI y Team Heretics, que compiten a nivel internacional, entran en acción con el inicio de los cuartos de final. De ahí que sea el turno de Giants, que se mide a los lusos de SAW este miércoles. SAW cuenta con un elenco portugués y busca desde el circuito Ascension un puesto en la VCT. En su última oportunidad cayó ante el conjunto que acabó subiendo, como Gentle Mates.

Debutará Redgar, el nuevo fichaje de Giants. El ex de Team Liquid fue presentado el pasado viernes, un anuncio que ha causado un fuerte impacto en la comunidad internacional del shooter de Riot Games, y contra SAW vivirá su primer encuentro como IGL del bloque costasoleño. Completan el roster los ya conocidos Fitinho, Hoody, Cloud y Nukkye. El partido, previsto para las 17:00, se emite en uno de los canales oficiales de Twitch de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), organizadora del torneo.

También organiza la LVP la Iberian Cup. Se enfrenta Giants a Rebels Gaming. Tras vencer a Panza y EGN Esports, los gigantes buscan pasar a semifinales contra los rebeldes, un equipo de Superliga como Giants, ganador de una de las ligas regulares en 2023. Esto aumenta el nivel tras los primeros duelos entre amateurs y semiprofesionales que forman parte de este campeonato. Este duelo está previsto para las 21:00 y también se puede ver en Twitch. Oportunidad para que Th3Antonio, Attila, Xerxe, Decay y Whiteinn puedan ponerle el mejor broche al ejercicio.