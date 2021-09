Derrota de España en el debut del Europeo de voleibol ante Países Bajos (3-0)

Losdebutaron en elcon una derrota 3-0 (25-23/26-24/25-22) anteUn resultado que no reflejó la igualdad en el desarrollo del juego y resuelto en los compases finales de cada set por pequeños detalles, y en el que el conjunto nacional, en el que el malagueño Ángel Trinidad de Haro es el capitán del equipo , mereció más suerte. España no pudo asegurar el primer set cuando disponía de dos puntos de renta en la recta final, mientras que en el segundo parcial igualaría a 24 pero no podría concretar la reacción. En el tercer set, en una repetición del guión mostrado en los dos parciales anteriores, Países Bajos sellaba el triunfo por la vía rápida en un final de set donde los errores y el saque neerlandés definieron el desenlace. La selección que dirige Ricardo Maldonado se medirá este viernes 3 de septiembre ante Turquía a las 16:00 horas en el segundo choque del grupo C del #EurovolleyM.