Djokovic-Davidovich en Roland Garros: camino del clásico

Alejandro Davidovich-Novak Djokovic. Esos partidos de entrenamiento que se intensificaron durante la pandemia en distintos puntos de la Costa del Sol mientras los dos intentaban mantener la forma se van convirtiendo en un clásico para el jugador malagueño, que siempre se ha declarado un admirador del Djokovic jugador y el Djokovic persona. Forjaron una buena relación y ambos han tenido siempre buenas palabras para el otro. Vuelven a encontrarse en la tercera ronda de Roland Garros. Es el único jugador del Big Three al que pudo medirse, se quedó con la frustración de no hacerlo ante Roger Federer (se quedó a una victoria en el Masters 1000 de Madrid de poder hacerlo) y tampoco pudo hasta ahora con Rafa Nadal.

Antes de este duelo que verá el viernes la pista Philippe Chatrier han enfrentado en tres ocasiones. La primera fue en 2021, en los octavos de final del Masters 1000 de Roma, sobre tierra batida con victoria del serbio por 6-2 y 6-1. Resultado parecido hubo meses después sobre la pista dura sobre la que se disputaron los Juegos Olímpicos de Tokio (6-3 y 6-1). El año pasado fue el turno de Davidovich, que derrotó al serbio en un épico partido en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo por 6-3, 6-7 (5) y 6-1 para el malagueño, en el que preludio del que ha sido el mejor resultado de su carrera, la final que alcanzó en el Principado. "Quiero felicitar a Alejandro. Ha sido mejor jugador que yo hoy. Ha sabido encontrar un ritmo mejor de lo que pensaba en los dos primeros sets. Me ha tenido contra las cuerdas todo el partido. He ido a remolque en el marcador constantemente", decía con elegancia Djokovic tras caer entonces con el malagueño.

"Me apetece mucho", decía Davidovich antes de que se confirmara el enfrentamiento con Djokovic porque el serbio no había ganado aún su partido ante el húngaro Fucsovics. "Sería un honor porque es una leyenda en el tenis y sería increíble hacerlo en la central de París. Tenemos una buena relación, he entrenado algunas veces en Marbella y tenemos buen trato. Lo he visto muchas veces, es alguien que impresiona bastante, pero cuando lo conoces es un jugador más", ahondaba. Será "diferente" a la última del último que jugaron, el año pasado en Montecarlo, el único de los tres en el que doblegó al serbio. "Aquí sería a cinco sets y allí él venía con pocos partidos, no tendrá nada que ver", indicó el de Rincón de la Victoria.

Un duelo ante uno de los mejores de la historia en la pista central de Roland Garros siempre es un hito para la carrera de cualquier jugador. Davidovich ha ido creciendo, ha pisado el mejor puesto de su carrera este año (número 24) y, tras la pérdida de puntos por no repetir final en Montecarlo, va escalando progresivamente. Le ha valido para ser cabeza de serie número 29 en París, pero el sorteo le llevó a esta ronda con Djokovic.

Hablaba Davidovich del ambiente adverso que ha debido vivir en los dos primeros encuentros ante dos jóvenes promesas francesas, Arthur Fils y Luca Van Assche, que aún no cumplieron los 20 años y, aunque tienen mucho tenis, temblaron en momentos en los que Davidovich no lo hizo. "Llevo dos partidos que madre mía, tengo la cabeza como un bombo y me tomé una pastilla de tanto animar a Luca. Estoy muy contento con el nivel que estoy dando y con la fuerza mental que estoy demostrando, que sé aguantar esos momentos difíciles con toda esa afición en tu contra. Gestionarlo de esa manera me da más fuerza para seguir en este torneo. Estoy dando un nivel que me está gustando, me estoy encontrando bien tanto mental como físicamente. Tengo ganas de seguir dando este nivel en más partidos", resumía sobre lo que hasta ahora ha sido Roland Garros.