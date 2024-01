Éxitos a nivel internacional y andaluz de los arqueros malagueños

En la localidad francesa de Nimes se ha desarrollado el Nimes Archery Tournament, el más importante Torneo Internacional de Europa Indoor y el segundo mejor del mundo, donde se dan cita los mejores arqueros del mundo. La arquera malagueña Miriam Arenas ha obtenido otro éxito deportivo en su carrera en arco compuesto Sub 21 mujer ganando la medalla de bronce de este exigente torneo en el que han participado en esta edición 1223 deportistas de 50 países. En el torneo sucesivo que también tiene lugar 2024 Indoor Archery World Series Youth finals (World Arquery) cayó en cuartos de final posicionándose finalmente en octava posición.

Campeonato de Andalucía

En el Campeonato de Andalucía en Sala de Arco Recurvo Olímpico, Arco compuesto y arco adaptado de Jaén, los arqueros del CD Arco Club Malaka han obtenido 9 medallas y el CD Arcogüi 1 medalla, todas en la modalidad de Arco Recurvo Olímpico. Extraordinaria actuación la de Eduardo Lanzas aumentando su palmarés obteniendo dos medallas de Oro, una en su categoría que es Sub 18 Hombre y también en categoría Absoluta, donde han participado los mejores arqueros de Andalucía. En categoría Sub 15 hombre, Rodrigo Palomo también obtuvo Oro en una disputada eliminatoria. En Sub 15 mujer, que es la categoría más igualada y con gran nivel deportivo en Andalucía la Plata fue conseguida por Rocío Urbano y Elsa Moreno ganó el Bronce. El más joven participante, Leo Ruiz, también gano la plata en la categoría Benjamín. En Sub 18 hombre, Alejandro Bravo consiguió el Bronce acompañando en el pódium a Eduardo y en Sub 18 mujer, Carmen Palomo ganó la medalla de Bronce. También hay que añadir que en la categoría de Arco adaptado Alberto Romero logró la Plata. En arco recurvo Olímpico 50 Plus, Miguel Gómez del Club Arcogüi ganó la medalla de Plata. A los medallistas malagueños hay que sumar el gran resultado de Carlos Martin (Arcogüi) con un cuarto puesto en Arco Compuesto 50 plus y los sextos puestos de los deportistas de arco olímpico del Club Malaka Marcos Ruiz en Sub 15 hombre y José Ignacio Moreno en Categoría Absoluto.

Esta ha sido la competición de ámbito autonómico en la que la Escuela de Tiro con Arco de Málaga perteneciente al Club Malaka ha obtenido mejores resultados de su historia. Una prueba más del trabajo y esfuerzo que se está haciendo por impulsar el tiro con arco en toda la provincia de Málaga y por seguir elevando el nivel de los arqueros que ya están en competiciones autonómicas y nacionales. Como en los últimos campeonatos de Andalucía, el Malaka es el segundo club de Andalucía que aporta más participantes y el segundo en el ranquin por resultados obtenidos. 18 deportistas, 3 técnicos y 4 jueces acudieron por parte del Malaka. La participación malagueña se ha completado con 6 deportistas y 2 técnicos del CD Arcogüi, 4 deportistas del CD Polideportivo de Mijas y del CD Arqueros de la Costa del Sol con un deportista y un Técnico.