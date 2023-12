Fichajes Primera RFEF: El Antequera busca dos puntas y un centrocampista

El director deportivo del Antequera, Alberto Aguilar, habló del mercado de fichajes de invierno de Primera RFEF: "Estamos trabajando ya en varias incorporaciones porque también tenemos lesionados. El caso de Marcelo es una de las peores noticias de la temporada, tendrá que pasar por el quirófano y al 99% lo perderemos hasta final de temporada. Son dos bajas muy, muy importantes, la suya y la de Lanzini. Tenemos que buscar un recambio, alguien que nos pueda ayudar. Lo primordial es centro del campo pese a que están Nacho Pais y Joel. Alguien que se parezca a Marcelo, en zona de ataque, una o dos incorporaciones", dijo en una entrevista en SER Andalucía Centro Antequera.

"Nuestra idea es no tocar mucho la plantilla porque se está rindiendo y hay un buen vestuario. Habrá algún movimiento. Tanto Luismi Redondo como Foyemem tienen contrato por esta temporada y una más y no contemplamos su salida salvo que un club pague su cláusula y ellos se quieran ir. De momento no han dicho que se quieran ir, al contrario, están muy contentos. En el caso de Loren Burón, lo mismo. Habló con Javi (Medina) y conmigo y nos transmite que tiene contrato hasta final de temporada y no piensa moverse de Antequera. Otra cosa que nos deja tranquilo. Su rendimiento es brutal", añadió sobre las posibles salidas.

Situación de Kameni

"Kameni tiene contrato hasta finales de enero pero hay que valorar la situación y valorar con los servicios médicos cómo se va a dar la incorporación de Iván. Queda todo enero y no sabemos si Carlos saldrá o acabará hasta final de temporada, contrato tiene hasta final de enero", comentó Aguilar sobre el exportero del Málaga.

Proyecto humilde

"Sabíamos que no podíamos competir por jugadores que vinieran de hacer un año importante en Primera RFEF. Hay clubes con mayor poder económico. Nuestro perfil es buscar jugadores que se adapten a la manera de jugar de nuestro técnico, que vengan de no hacer un buen año y quieran encontrar un sitio donde rendir. Sabíamos que dar esas herramientas a Javi Medina podría salir bien. Lo está demostrando, sabe exprimir a jugadores con hambre".

Filosofía

"En el club trabajamos con nuestra idea de gente joven con hambre, desde oficinas a técnicos y jugadores. Todo el mundo se adapta a pesar de los medios que tenemos. Podríamos quejarnos de presupuesto y tal, pero nada, nada, lo bonito de este club es que podemos competir en cualquier categoría".