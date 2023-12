Cuatro partidos de sanción a Genaro Rodríguez

El Comité de Competición confirmó la sanción a Genaro Rodríguez por los incidentes ocurridos durante el descanso del partido entre el Málaga CF y el Algeciras, donde hubo una tangana en el túnel de vestuarios del estadio de La Rosaleda. El capitán blanquiazul se perderá el inicio de 2024 en su primer tramo con esta sanción. Según la información que maneja el club, al ser una falta grave, tampoco podría jugar en la Copa. Se perderá los partidos de Liga ante Intercity, Ceuta y Castellón y el del torneo del KO ante la Real Sociedad.

El club presentó una prueba videográfica para intentar bajar la sanción "Por golpear con su pierna en el pecho de un miembro del cuerpo técnico adversario con uso de fuerza excesiva". "Se hace constar en las alegaciones que, en base a la prueba videográfica y documental que se aporta, así como el acta del partido, se constata la existencia de un error material manifiesto en tanto en cuanto dicho jugador no actuó como señala el árbitro, siendo incompatible que el cúmulo de personas que se encontraban en el túnel de vestuarios permitiera la comisión que se imputa al citado jugador. Además de la prueba videográfica, también se aporta el documento suscrito por el director de seguridad del encuentro, en el que niega que se produjera lo relatado por el árbitro en el acta", se explicaba en la resolución.

"Tras la observación detenida de la prueba videográfica, ésta ofrece imágenes muy limitadas del túnel de vestuarios y, desde luego, ninguna imagen sobre el jugador al que se le imputa haber golpeado con su pierna en el pecho a un miembro del cuerpo técnico adversario. Por otra parte, las afirmaciones del Director de seguridad, resultan insuficientes como para desvirtuar la presunción de veracidad del árbitro, quien no tiene ningún interés en redactar un hecho grave como el sucedido, sin que fuese real. Por otra parte, el argumento principal utilizado, cuáles que la concentración de personas impidiera realizar un acto como el que se le atribuye, resulta insuficiente pues la concentración de personas que se observa en el video no supone que el jugador no tuviera espacio suficiente para realizar dicha acción, amén de las condiciones atléticas que los jugadores presentan y que les permiten realizar acciones como la indicada. En definitiva, prevalece el atributo de presunción de veracidad del árbitro y se considera autor a Genaro Rodríguez Serrano de la acción anteriormente señalada, que constituye un acto de agresión hacia un contrario, tipificada en el artículo 103.1 del Código Disciplinario. Consiguientemente, el jugador debe ser sancionado con cuatro partidos de suspensión y multa accesoria por agredir a un contrario", señalaba el comunicado.

Al margen de la sanción a Genaro Rodríguez, Dioni Villalba también se perderá la primera cita de 2024 contra el Intercity por la expulsión que sufrió en el mismo partido, en su caso en el césped por doble amarilla.

Hay que recordar que al delegado Raúl Iznata también le expulsaron por la pelea en el descanso y no podrá ejercer durante cuatro encuentros, también la sanción por "en el descanso del partido y en el túnel de vestuarios, por golpear con sus manos en la espalda de un miembro del cuerpo técnico adversario con un uso excesivo de la fuerza".

Kike Pérez había anunciado que se presentarían alegaciones al acta "porque es un tumulto que se da en el túnel de vestuarios. Venía de un rifirrafe entre Murillo e Iván Turrillo. No suele pasar habitualmente, entiendo que algo podremos alegar. En el tumulto y las imágenes que hemos visto, Genaro no tiene espacio para levantar la pierna y dar en el pecho. Toma una decisión de expulsar a los dos capitanes, se llevan ellos el castigo. La redacción del acta puede acarrear una sanción de cuatro partidos. Por lo que pudimos ver en las imágenes, no se aprecia. Genaro está muy afectado, porque no había hecho nada. Te condiciona ese partido y unos cuantos más. Se puede perder partidos muy importantes, y quiere participar en esos partidos. Estaba muy afectado, por lo que hablé con él me comentó lo que había pasado. El acta, que nos lo dieron pasados 45 minutos, nos sorprendió".

Lo que ponía el acta de Camacho Garrote

El colegiado dio su versión de los hechos en el acta oficial del enfrentamiento: "En el minuto 45, el jugador (16) Genaro Rodríguez Serrano fue expulsado por el siguiente motivo: En el descanso del partido y en el túnel de vestuarios por golpear con su pierna en el pecho de un miembro del cuerpo técnico adversario con un uso excesivo de la fuerza".