¿Por qué no van muchos abonados del Málaga CF a La Rosaleda?

Es una pregunta recurrente entre el aficionado malaguista. Suelen parecer mejores las entradas que los datos oficiales que se ofrecen. Y hay hechos concretos, como por ejemplo que para el partido del Algeciras se vendieron 6.500 localidades, incluidos los acuerdos benéficos y los aficionados albirrojos y se superaron levemente los 20.000 asistentes cuando hay 19.800 abonados. ¿Qué razones hay? Explica algunas Kike Pérez, director general del Málaga CF.

Sobre la situación de abonos en el club, Pérez informaba de que “hay 19.800 abonados, vamos a pedir a los Reyes llegar a 20.000. Una pasada. El domingo vinieron más de 14.000 abonados y se vendieron muchas entradas. Pasa en todos los clubes que hay un alto porcentaje de abonados que no van. El fútbol, cuando cambia tanto de horario y de día, propicia que eso ocurra".

"Somos animales de costumbres, la gente se saca el abono porque quiere seguir apoyando al club y no hay manera de que vengan a los 19 partidos. Más adelante pediremos y daremos la posibilidad de que se devuelvan las entradas para venderlas si el abonado no puede acudir", sostiene el directivo malaguista.

El club se está preocupando por ver cuál es el motivo real de esas ausencias. "Ahora estamos llamando a los abonados que han venido a cero o un partido. Hay respuestas de todo tipo cuando los llamamos, hay gente que se hizo socia para conservar su número sin más. El mayor impedimento son los horarios o gente vinculada con el padre, pasan cosas familiarmente y no van", apuntaba Pérez.

"No nos han dado argumento de por qué no jugamos a las 12:00”, admitía el director general sobre el hecho de que no hubieran apenas partidos matinales (ninguno en La Rosaleda) de los que juega el equipo malagueño. Es un horario que permite la asistencia familiar y, además, no coincide con partidos de Primera y Segunda porque es protegido para el fútbol no profesional. Pese a ello el Málaga no disfruta de él en casa.