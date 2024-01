Horario y dónde ver en TV el Real Madrid - Barcelona, final de la Supercopa

Revancha o reválida. Saldar tu cuenta pendiente con el eterno rival o refrendar que tu proyecto ganador sigue en pie. Real Madrid o Barcelona. Uno de los dos reinará este domingo en Riad, donde el Clásico empieza también a ser un clásico, aunque se trate de un título menor: la Supercopa de España. El conjunto blanco encadena veinte partidos invicto. Y solo el Atlético Madrid ha sido capaz de ganarle esta temporada (3-1 en LaLiga). El Barça, en cambio, puso fin a una racha de veinte encuentros sin ganar por menos de un gol y a ocho sin conseguir mantener su portería a cero en la semifinal ante Osasuna (2-0).

El último precedente entre ambos conjuntos fue en el Estado Olímpico Lluís Companys, donde ganó el Madrid (1-2). A Xavi no le gustaría que se repitiera el resultado; a Ancelotti, que su equipo repitiera el juego. Y es que el Barcelona fue claramente superior a los blancos en la primera hora del duelo. En la final de Riad, el entrenador italiano superará a Zinedine Zidane como el segundo técnico que más partidos ha dirigido en el Real Madrid (264), por detrás de Miguel Muñoz. De ganarla, igualaría además en títulos al francés (11).

Por su parte, Los azulgranas desean emular la gran actuación que tuvieron en la final del año pasado, donde pasaron por encima de los blancos (1-3) en uno de los mejores partidos que han disputado desde que Xavi se sienta en el banquillo. El título de esa Supercopa, la decimocuarta en sus vitrinas, le sirvió para aumentar su autoestima, recuperar confianza y reforzar el nuevo proyecto que le llevaría también a conquistar LaLiga. Un año después, el Barça llega al Clásico de Riad en una situación similar, pero esta vez no podrá contar, por lesión, con dos de los jugadores que estuvieron en aquel once titular: el portero Ter Stegen y el centrocampista Gavi, autor del primer gol en la final de 2023. Tampoco podrá participar el extremo Raphinha, lesionado en el bíceps femoral de la pierna izquierda en la semifinal ante Osasuna. Y el lateral Joao Cancelo, que viajó con una distensión en ligamento lateral interno de la rodilla derecha, probará sus sensaciones en el entrenamiento de esta tarde. De no recibir el alta médica, el portugués se mantendría en la lista de lesionados que completan otros dos defensas, Marcos Alonso e Iñigo Martínez, este último también en Riad pero totalmente descartado para el choque.

La buena noticia para Xavi es la recuperación de Pedri, que participó en la segunda parte ante Osasuna, después de superar un nueva lesión muscular, con muy buenas sensaciones. El canario apunta a titular este domingo y su entrada en el once podría cambiar el sistema del equipo catalán, que volvería a jugar con cuatro centrocampistas como en la final del año pasado, esta vez con Lewandowsky y Lamine Yamal como referentes ofensivos. La de Pedri, por Ferran Torres, y la de Lamine Yamal, que ya sustituyó a Raphinha cuando cayó lesionado en la semifinal, serán en principio las dos novedades que Xavi hará en el once para medirse al equipo blanco. A eso habría que añadir el probable cambio de demarcación entre Araujo y Kounde, pues el uruguayo suele ocupar el lateral derecho en los Clásicos para frenar a Vinicius, lo que haría a Kounde regresar a la posición de central.

El Real Madrid, que cuenta con las bajas de Courtois, Militao y Álaba -todos ellos con graves lesiones de ligamentos cruzados- y de Lucas Vázquez, tampoco hará muchas variaciones respecto a su semifinal ante el Atlético. Una de ellas podría ser la entrada de Kroos por Modric como pareja de Tchuaméni en el doble pivote. Y si Mendy, recién recuperado de una lesión, no está preparado para encadenar dos partidos tan exigentes en cuatro días, su puesto en el lateral izquierdo sería para Camavinga.

Alineaciones probables

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Tchuaméni, Kross, Valverde, Bellingham; Vinicius y Rodrygo.

Barcelona: Iñaki Peña; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Frenkie de Jong, Sergi Roberto, Gündogan, Pedri; Lamine Yamal y Lewandowski.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Fecha y horario

La final de la Supercopa entre Barcelona y Real Madrid se disputará en el estadio Al-Awwal Park de Riad (Arabia Saudí) este domingo 14 de enero a partir de las 22:00 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de Movistar, por el canal 52 (Movistar Supercopa) o por las aplicaciones de la plataforma.