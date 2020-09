Iberoquinoa Antequera y Trops Málaga se disputan un puesto en la final de la Copa Andalucía

El Iberoquinoa Antequera y el Trops Málaga buscarán este viernes una plaza para la gran final de la Copa de Andalucía que este año cumple su 25º edición. Tanto los antequeranos como los de la capital vienen de ganar sus respectivos compromisos ante el Cajasur Córdoba, el otro equipo andaluz de División de Honor Plata inmerso en este torneo, aunque ya eliminado de la puja. Por tanto, la victoria de uno de los dos conjuntos malagueños –al Antequera le sirve el empate por el ‘goal average’– le catapultaría hasta la final copera frente al Ángel Ximénez Puente Genil, único conjunto de la región que milita en la Liga Asobal y, por tanto, clasificado directamente para la fase final por su condición de equipo de la élite.

El choque entre el Iberoquinoa y el Trops, que será emitido en directo, vía steaming, por el Canal de YouTube de la Federación Andaluza de Balonmano y con la narración de José Manuel Molina, se disputará este viernes, a las 20.30 horas, en el Pabellón Municipal Fernando Argüelles de Antequera. En este sentido, el club local ha anunciado que el aforo del recinto será limitado, debido a las medidas de seguridad por la pandemia, de ahí que tan solo salgan a la venta unas 200 localidades para presenciar este encuentro.

Sobre el choque, derbi provincial, ha hablado el entrenador del Trops Málaga, Daniel Ibáñez, quien admitió que el equipo espera este partido “con muchas ganas”, después de dos encuentros disputados en la pretemporada, frente al Ángel Ximénez de Asobal, en el II Memorial Feliciano García-Recio, y ante Cajasur, en la Copa de Andalucía, “y seis semanas de trabajo”, remarcó. “Vamos a hacer pruebas de cara a la Liga, que comenzará el sábado 26 de septiembre. Teníamos muchas ganas de reencontrarnos con una competición oficial y lo hacemos jugando la Copa de Andalucía contra un grandísimo equipo, como es el Antequera, seguramente el mejor de toda la categoría. Ellos parten como favorito, aunque nosotros intentaremos tener nuestras opciones para pasar a la final”, manifestó el técnico vallisoletano del conjunto de la capital.

Asimismo, Ibáñez insistió en que sus jugadores “llegan muy bien” y que vienen preparando “de la mejor manera posible” este encuentro durante toda la semana. “Ya va quedando menos para el inicio de la Liga, así que todas estas pruebas nos sirven para el arranque de la competición en División de Honor Plata, que será el 26 de septiembre, en Córdoba”, dijo, al tiempo que volvió a destacar el potencial del Iberoquinoa, su próximo rival en la Copa de Andalucía: “La fuerza de su rotación y todo el trabajo que llevan haciendo durante muchos años, manteniendo el bloque de temporadas atrás, han hecho que el equipo funcione muy bien. A esto hay que añadirle los fichajes que vienen acometiendo, todos ellos con mucha calidad, Así pues, nos enfrentamos a un equipo que ya está hecho y que tiene muchas posibilidades de ascender. No obstante, intentaremos estar a la altura de lo que exige un partido oficial y lo tomaremos como un ensayo de lo que viene a la semana siguiente”.

Por su parte, el entrenador del Antequera, Lorenzo Ruiz, advirtió que el Trops “es un equipo muy joven, que está en construcción”, ya que presenta esta temporada hasta diez caras nuevas, “aunque tienen muy buenos jugadores y un juego superdinámico, con una defensa agresiva y contraataque... En definitiva, es un equipo que si no le juegas serio, te dará un susto”, señaló el preparador antequerano. En cuanto a sus hombres y de cómo llegan a estas alturas de la pretemporada, Lorenzo Ruiz comentó que los jugadores “están muy bien físicamente”, dijo. “Queremos que esta campaña sea el año del sueño. Es verdad que tengo muy buen equipo, pero soy prudente. Luego hay mi cosas en una temporada. Hay lesiones, variables que no controlas, el tema del confinamiento, por ejemplo, si hubiera otro... Tenemos que ser muy prudentes, pero está claro que esto no nos quita la ilusión y estamos esperanzados en que sea muy buen año para nosotros”, concluyó el técnico.

Otro protagonista que ha querido dejar sus impresiones del choque entre el Iberoquinoa Antequera y el Trops Málaga es, precisamente, el portero local Fran Alarcón, ex del Trops hasta la temporada pasada. Para guardameta, este envite se presenta “bastante igualado”, señaló. “El Málaga tiene una gran plantilla, ya que se ha reforzado muy bien con jugadores jóvenes que conocen la categoría. Es un equipo que, como te relajes, te puede hacer bastante daño, sobre todo, su primera y segunda oleada”, subrayó. Por otro lado, y en relación a su antigua vinculación con el Trops Málaga, Fran Alarcón insistió en que el enfrentamiento ante su ex equipo “será muy especial para mí”, destacó. “Allí he dejado buenos amigos; guardo muy buenos recuerdos de mi etapa en Málaga. Así que, estoy deseando jugar este partido. Eso sí, espero hacer un buen papel y que gane mi actual equipo, que es lo importante”, aclaró el meta antequerano. Recordamos que el Iberoquinoa Antequera saldrá a la pista del Argüelles a defender el título andaluz, ya que el pasado año se proclamó campeón, tras ganar al Ángel Ximénez por 29-28.