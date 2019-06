Johansen triunfa en el Andalucía Costa del Sol

El golfista noruego Eirik Tage Johansen se proclama ganador de la última edición del Andalucía Costa del Sol Match Play 9. Su rival a batir en la final de la competición se trató del francés Ugo Coussau. El jugador noruego, que vivió durante un tiempo en Marbella, jugó a su máximo nivel y se impuso a Coussau tras una final muy competida y firmar un brillante torneo.

El noruego marcó las diferencias en el hoyo 7 tras firmar un excelente par y finiquitó el torneo con un segundo golpe en el hoyo 8 casi perfecto. El eagle en ese hoyo dejaba sin opciones de remontada a Ugo Coussaud que quedó segundo clasificado y por delante del también francés Robin Sciot-Siegrist que logró vencer en el partido por el tercer y cuarto puesto a Benjamin Poke por un hoyo.

Las sensaciones del golfista noruego fueron más que positivas: “Estoy muy contento por esta victoria tan disputada contra Ugo Coussaud. He vivido en la Costa del Sol mucho tiempo y para mi volver aquí es casi como estar en casa . Esta es la segunda vez que juego este torneo y me llevo el trofeo así que estoy muy feliz”.

El golfista catalán Carlos Pigem se despidió de la competición en cuartos de final y el duelo definitivo, le quedó lejos. Pigem hizo autocrítica de su pronta eliminación:“Ha sido una pena caer en cuartos pero para ser sinceros estoy aún en cambios de swing y llegar a cuartos es un gran resultado. He empezado que no me sentía cómodo delante de la bola, no se si algo nervioso y pegando muy malos golpes que me hacían estar muy incómodo”, se sinceraba el golfista español.