El emotivo mensaje de Luis Enrique a un benjamín del Alhaurino hospitalizado

Están siendo momentos duros para el Alhaurino, uno de los clubes señeros de la provincia de Málaga. Directivos pasaron días en la UCI peleando contra el coronavirus y, afortunadamente, ganaron la batalla. Ahora es Miguel Ángel, un jugador del equipo benjamín, el que está en el hospital por una enfermedad. Le han llegado mensajes de apoyo y uno muy especial, del seleccionador nacional, Luis Enrique.

En un emotivo mensaje de un minuto, el asturiano le manda toda su fuerza al joven del club de Alhaurín El Grande. "Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Me han dicho que estás en el hospital un poco pachucho. Nada, tranquilo, que nos recuperamos rápido", explicaba Luis Enrique: "Como ahora no tengo fútbol y ya sabes que soy el seleccionador, me estoy dedicando a llamar a los que son los mejores aficionados y me han dicho que tú, Miguel Ángel, con sólo ocho añitos, eres uno de los mejores que tenemos. Ahora me toca a mí, como entrenador, como cuando antes tú animabas, animarte a ti. Nada más salgas del hospital estás invitado a venir a vernos a la selección y te daremos una camiseta tan chula como esta que llevo, un balón firmado por todos los jugadores. Tengo muchas ganas de conocerte, verte y abrazarte. Dale un beso a tus papás. Mucho ánimo y mucha fuerza y a tope, que somos los mejores".

El seleccionador nacional pasó un trance personal muy delicado con el fallecimiento de una hija el año pasado con una edad parecida a la de Miguel Ángel por una enfermedad. Luis Enrique decidió dejar de lado entonces su cargo y su carrera para pasar varios meses al lado de su pequeña. En un gesto humano de aplaudir, ahora manda fuerzas a un joven malagueño que está ingresado en el hospital esperando volver pronto a casa.