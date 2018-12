Nuevo director general en el Marbella

Comienzan a producirse los cambios en el organigrama del Marbella tras la llegada del nuevo propietario. El club que preside Zhao Zhen desde el 19 de noviembre ha hecho oficial la llegada de Héctor Morales a la dirección general del club marbellí. De esta manera se desvincula de la entidad Timoteo Bravo, que había ejercido esta función durante los últimos cuatro años.

"El club quiere agradecer a Timoteo Bravo su dedicación, trabajo y profesionalidad al frente de la dirección general durante los últimos cuatro años y le desea lo mejor en su futuro profesional", reza el comunicado que ha extendido por sus perfiles de las redes sociales el Marbella. Héctor Morales desembarca en un club deportivos tras sus experiencias en la organización empresarial, planificación y gestión en grandes compañías. "Su objetivo es dar un impulso a la entidad para explotar las enormes posibilidades y los recursos del Marbella", explica el comunicado del club.

En cuanto a las gestiones habituales en un club de fútbol, el nuevo propietario del conjunto marbellí cuenta desde su llegada con la ayuda de The Best Of You Sports. Una agencia de representación que opera en Europa y con experiencia en el fútbol asiático. Se trata de una de las firmas punteras en el sector futbolístico y deportivo en general.