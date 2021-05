Ouassim Oumaiz, a por la mínima olímpica en Gateshead

“Ya ha llegado uno de sus días d de la temporada”, avisa Antonio Serrano, entrenador de Ouassim Oumaiz. El malagueño está en Gateshead, en el norte de Inglaterra, donde este domingo corre los 5.000 metros de la prueba que abre la Diamond League. Originalmente se disputaba en Rabat (Marruecos), pero fue trasladada tiempo atrás a causa de la pandemia. El de Nerja afronta el primer intento de conseguir la mínima en las 12 vueltas y media a la pista, fijada en 13:13.50. Un registro que consiguió en Mónaco la temporada pasada (13:13.14), pero que debe ser refrendado en el curso 2021.

“Se ha preparado estos meses para hacer ahora el intento de la mínima para los Juegos. Es un buen sitio, aunque dan lluvia y frío, pero hay una buena carrera y espero que la gente se porte. La gente va a hacer mínimas y aunque habrá liebres, si la carrera se rompe lo ideal es colaborar por detrás para estar en esa marca. Hay muchos europeos que van buscando ese 13:13.50. Es una buena carrera hacerla. Si se forma un segundo grupo, pues a ir a por el 13:13. El puesto da igual, se trata de ayudarse y hacer esa marca”, explica Antonio Serrano, su entrenador. Junto a Oumaiz estarán otros dos españoles, Adel Mechaal y Mohamed Katir. En el caso de que haya más de tres españoles con la mínima olímpica, algo que es probable, la decisión definitiva será en los Campeonatos de España de Getafe, a disputar el 26 y el 27 de junio. El campeón tendría plaza directa para Tokio y las otras dos plazas quedarían a juicio del seleccionador nacional.

Pero lo primero es hacer la marca. Y obtenerla en la primera prueba daría una dosis de tranquilidad extra al nerjeño, que tuvo una gran puesta en escena en los 1.500 metros que corrió en Nerja, bajando su mejor marca, hacía tres años que no la corría, en ocho segundos, hasta quedarse a poco más de un segundo de hacer mínima olímpica. “Es un test que claro que vale, para él fue un poco raro, se quedó ahí en tierra de nadie, pero hacer 3:36 es un buen test de cara al 5.000. Si estás bien por abajo lo normal es que arriba también tengas esa chispa. Vimos el otro día en Ostrava que Jesús Gómez y Fontes no pudieron hacer la mínima. Siempre te hubiera gustado quedar un poco más adelante, pero ahora tuvo dos semanas para trabajar más”, explica Serrano, que fuera gran fondista español y que desde 2019 tutela la carrera en Madrid de Oumaiz.

La prueba está prevista para las 21:02 horas de España y habrá 19 corredores, con el local Adam Clarke como liebre. Habrá menos atletas africanos de los habituales por las limitaciones de la pandemia y los trials de Etiopía, que se celebran en breve. Los corredores han tenido que pasar test al llegar acreditando pruebas en origen. Semanas atrás, en Nerja, Ouassim afirmaba que se veía para bajar de 13 minutos, que es su reto. El keniano Nicholas Kimeli, con 12:51 acreditados, es el corredor con mejor marca. Pero hay holandeses, británicos, belgas, australianos y franceses de caché, también Henrik Ingebrigtsen. Así que habrá competencia, bueno para elevar la marca.

Para preparar la temporada olímpica, Ouassim Oumaiz, que en España defiende los colores del Nerja pero en competiciones internacionales forma parte del National Nederlanden Running Team, el mejor club del mundo con gran parte de la élite del fondo mundial, se marchó a Uganda, a entrenar en el altiplano con Joshua Cheptegei, campeón del mundo y recordmand mundial de 5.000 y 10.000 metros. “Uganda fue una gran experiencia para él. Estuvo casi tres meses muy bien, después estuvo unos días en Nerja entrenando. Aquello le vale para la gran élite. Lo que tiene que hacer es muy similar a lo que hacemos aquí, pero te exige más porque está rodeado de lo mejor del mundo. Igual algún día vuelve. Y también se vio que puede entrenar con los mejores. El holandés que dirige a Chepteguei le dijo que le veía potencial para ser alguien importante y eso es bueno para su autoestima", explicaba Serrano.

En función de si en Gateshead se consigue la mínima o no así irá el calendario inminenten del corredor malagueño. Si no la rebaja, su agente buscará más pruebas de 5.000 metros en las próximas semanas. En el caso de que ya cumpla con el requisito necesario, competirá seguramente en algún 1.500 o 3.000 para trabajar la velocidad. La carrera en el Campeonato de España se vislumbra táctica y seguramente con decisión en los metros finales. Se disputará en condiciones de mucho calor. También se barajaría una concentración en altura para afinar de cara a los Juegos. En los próximos días, Ouassim está citado para pasar la prueba de vacunación. El primer reto, no obstante, es conseguir esta noche la mínima olímpica, que le acercaría mucho a Tokio.