Pablo Andújar completa una gran remontada para tumbar a Paire y ganar en Marbella

Vibrante jornada de tenis en la pista central Manolo Santana del club de Tenis de Puente Romano. El duelo entre los dos primeras cabezas de serie del torneo Benoit Paire (1) contra Pablo Andújar (2) fue una auténtica exhibición de tenis de alto nivel y acabó con la victoria del tenista español, que desplegó un gran tenis durante toda la semana y que salvó una situación increíble. 5-2 adverso en el segundo set y bola de partido para el rival. Una remontada tremenda para ganar 4-6, 7-6 (6) y 6-4.

Arrancaba el partido Paire marcando el ritmo al veterano Andújar que no acababa de sentirse cómodo en la pista y se le escapaba unprimer set dominado por el francés. La segunda manga no se presentaba mejor para el español que llegó a ir perdiendo por 2 juegos a 5 y bola de partido a favor de Paire.

Todo parecía perdido para el español pero éste ha protagonizado una remontada histórica hasta sentenciar finalmente el partido. "Ni siquiera yo sé cómo lo he hecho. Sin duda, también hay que felicitar a Benoit porque ha hecho un gran partido", declaraba Andújar al término del enfrentamiento.

Es la primera victoria que logra el español ante Paire con quien se ha enfrentado hasta en tres ocasiones; Conde de Godó (2013), Masters 1000 de París (2012) Torneo de Belgrado (2012). La gran final de esta segunda edición de Casino Admiral Trophy ATP Challenger ha contado con la asistencia de destacadas personalidades en el mundo del deporte, especialmente del tenis. El presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz o el mítico extenista Manolo Santana.

SEMANA DE TENIS DE ALTO NIVEL Y EVENTOS MUSICALES

Casino Admiral Trophy ATP Challenger cierra por todo lo alto una intensa semana de tenis en la que los aficionados han disfrutado de grandes partidos. En su segunda edición el torneo de Marbella ha logrado reunir a las mejores raquetas del tenis nacional e internacional. Entre ellos, tres jugadores incluidos en el Top 100, dos ex Top 10 y nueve ex TOP 50. Destacada también ha sido la presencia de dieciséis jugadores nacionales, con mención especial a los locales Alejandro Davidovich y Adrián Menéndez. El de la Cala del Moral ha firmado una actuación brillante hasta que Andújar frenó sus aspiraciones en semifinales. Por su parte, a Menéndez por segundo año se le resiste el challenger y no superó su primer duelo ante el italiano Brancaccio.

Al término de los partidos y durante tres días la carpa VIP instalada junto a la pista central se ha convertido en punto de encuentro ineludible donde disfrutar de una propuesta basada en un género musical diferente cada noche. El jueves se vivió una gran velada de ópera con el Tributo a Montserrat Caballé protagonizada por la hija de la que fuera la gran voz de la lírica, Montse Martí Caballé. La segunda velada se dedicó al flamenco con el ritmo de Manolito by Gypsy Kings y la tercera y última noche la pista de baile se llenó de invitados entusiasmados con el show del mítico grupo Boney M.

La segunda edición de Casino Admiral Trophy ha contado con el respaldo de destacadas entidades públicas y privadas comprometidas con el deporte y sus valores. Un listado encabezado por el patrocinador principal, Casino Admiral, seguido Zagaleta, Real Federación Española de Tenis, Mapfre, Red Bull, Hotel Puente Romano, Anytech365 y Ayuntamiento de Marbella.

Casino Admiral Trophy es una iniciativa de la empresa Champ AG, con más de treinta años de experiencia ofreciendo servicios personales a los mejores atletas y especializada en la organización de eventos deportivos entre los que figuran varias Copas Davis y distintos ATP Tours. Casino Admiral Trophy forma parte de los torneos ATP Challenger subvencionados por la Real Federación Española de Tenis (RFET) con la intención de que los jóvenes talentos puedan competir y sumar puntos del circuito sin salir de España.