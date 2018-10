"Pasé por momentos duros"

Tras acabar el encuentro en el pabellón La Arena de Gijón en el último partido liguero, en el que el Rincón Fertilidad logró el primer triunfo de la temporada, Diego Carrasco manifestó a través de Twitter su disconformidad con la no convocatoria de Sole López con la selección. "Llegaron los dos puntos como siempre ante un gran rival. Gran esfuerzo de todas y ahora Emma Boada, Macarena Gandulfo y Rocío Campigli a disfrutar con las absolutas, Sole MVP del partido pero te vienes para Málaga....", rezaba el mensaje del entrenador malagueño.

Un deseo, el de que la capitana luciera la camiseta de la selección, que se hizo realidad la semana pasada. La lesión de Amaia González de Garibay obligó al seleccionador nacional, Carlos Viver, a contar con la extremo malagueña que ha sabido exprimir al máximo su experiencia con las Guerreras. De esta forma, el Rincón Fertilidad contó con dos jugadoras entre las seleccionadas (Sole y Emma Boada) y con tres jugadoras con un pasado reciente en el club malagueño (Paula García, Ana González y Jennifer Gutiérrez). Un claro síntoma de que se están haciendo las cosas muy bien por el pabellón nuevo de Carranque.

Las dos Guerreras del Rincón Fertilidad pasaron ayer por los micrófonos de Onda Cero para hacer un repaso de cómo ha sido la experiencia entre las mejores jugadoras del panorama nacional. "La llamada del seleccionador fue muy rápida. Estaba en la playa aprovechando el día libre, me llamó para decirme que contaba conmigo tras la lesión de Amaia y que me esperaba lo más pronto posible en Madrid", explicó Sole López.

Una llamada, la del seleccionador nacional, que siempre genera ilusión a cualquier deportista. "Que te llame el seleccionador nacional siempre genera nervios e ilusión por todo lo que significa", confesó la central catalana, que este verano conquistó el oro en los Juegos del Mediterráneo y disputó el Mundial Universitario. Aunque no todo es alegría para llegar a lo más alto, buena prueba de ello la da la capitana del Rincón Fertilidad: "Pasé momentos duros hace dos ó tres años que me hicieron replantearme seguir disfrutando del balonmano. Ahora, con la llamada de Carlos Viver, he recibido un premio".

La selección española tenía como rivales a Argentina, en la que jugaron Rocío Campigli y Macarena Gandulfo, y tuvo un doble enfrentamiento con el combinado nacional de Austria. "El seleccionador me pidió que jugara como lo hago en el Rincón Fertilidad", señaló Sole López que aseguró que estaba tan concentrada en el partido que no tuvo tiempo para ponerse nerviosa. "Cuando marcas tu primer gol con la selección se te pasan todos los años de trabajo por la cabeza", relató una jugadora que ha conocido los momentos buenos y malos del balonmano con la camiseta de su equipo de siempre, el Rincón Fertilidad.

"Es importante saber que estamos en la mente del seleccionador", destacó Emma Boada sobre una convocatoria que ninguna de las dos protagonistas esperan que sea la última. El 29 de noviembre dará comienzo en Francia el Europeo de balonmano, una cita en la que Málaga puede estar presente.