Picken Claret - CAB Estepona: Despertar tras el descanso (69-73)

El partido comenzaba con un Picken Claret con las ideas claras: ante la inferioridad interior debían buscar mucho lanzamiento exterior y Harris jugar abierta para intentar sacar a su defensora de la pintura. Precisamente desde el exterior anotaba Sofía Afonso (8-8, min. 5) para igualar el encuentro casi llegados al ecuador del primer cuarto, en el que destacaba Krisztina Raksanyi, que sumaba con facilidad y anotó ocho de los primeros doce de su equipo antes de dar el relevo al juego interior con Nneka Ezeigbo y Aleksandra Parzenska que ponían el 12-16 en el luminoso a falta de dos minutos para acabar el primer periodo. Un par de despistes defensivos permitieron a las locales situarse a dos, pero Conchi Satorre, tras tiempo muerto y sobre la bocina, logró el 16-20 definitivo.

Salieron mejor las jugadoras del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol en el segundo cuarto gracias a los puntos de Satorre y Ezeigbo, además del buen trabajo atrás. La diferencia se iba a siete (19-26) y solo Sara Vujacic, que acabaría el encuentro como máxima anotadora destacada, lograba romper la inercia. Tanto que las jugadoras locales comenzaron a creer y con un triple de Harris a 1’15” del descanso igualaban el marcador para acabar dándole la vuelta antes del paso de vestuarios gracias a un parcial de 14-3 en algo más de tres minutos. Un triple de Raksanyi desde la esquina ponía el 37-34 con el que se llegó al entretiempo.

Y entonces debía llegar la mejora atrás, o eso pedía Francis Tomé a las suyas. Y lo que llegó, en primer lugar, fue una lluvia de triples: Raksanyi de nuevo y otro de Parzesnka, además dos puntos de Ola y dos tiros libres de Satorre daban la vuelta al marcador. Las visitantes vencían por 39-44 cuando apenas habían transcurrido dos minutos y medio. Rompió el parcial Afonso con un triple desde la esquina tras una buena circulación de balón y poco después Estefanía Ors volvía a hacer lo mismo, aunque la interior polaca respondió desde más allá del arco (47-52) coincidiendo con el ecuador del cuarto. Vujacic llegó a igualar el marcador, pero entonces apareció la mejor versión de Oshlynn Brown para sumar un 2+1 y un tiro libre tras una técnica a Harris por protestar. Cerraría el cuarto Marina Gea con una bandeja sobre la bocina que dejaba el marcador en 54-60.

El último cuarto arrancaba con una canasta de la capitana Noelia Masiá que situaba la diferencia en la máxima hasta el momento (54-62), pero Picken Claret no estaba dispuesto a bajar los brazos. El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol llegaba a las cinco personas cuando apenas habían transcurrido tres minutos, lo que condicionó todo el último cuarto. Aún con todo, las visitantes aguantaron y un triple de Patri Benet (62-71) cerca del ecuador del último periodo volvía a estirar la diferencia. No pudo terminar de romperlo el conjunto de Francis Tomé y aunque el cuadro valenciano se aferró al encuentro en busca de una victoria que les ayudara a acercarse a la salvación no tuvieron opción en ningún momento, claudicando finalmente por 69-73 en un tramo final de partido en el que apenas se anotaron dos puntos en más de tres minutos de juego.

Anotadoras

Picken Claret 69 (16-21-17-15): Afonso (5), Vujacic (26), Ors (5), Silva (5) y Harris (16) -cinco inicial-, Rochina (0), Hernández (-), Bleda (5), Troncoso (3), Oltrogge (4) y Sánchez (0).

CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol 73 (20-14-26-13): Gea (10), Satorre (10), Raksanyi (16), Brown (6) y Ezeigbo (14) -cinco inicial-, Parzenska (12), Viruel (0), Masiá (2), Benet (3) y Rueda (-).