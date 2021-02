El Marbella FC no puede perdonar más. El gran proyecto que hay detrás del club blanquillo se está derrumbando jornada a jornada. Las tres derrotas consecutivas ante Tamaraceite (1-3), Cádiz B (1-0) y Balompédica Linense (2-1) echaron por tierra gran parte de las opciones al ascenso del equipo. Resta cinco partidos, cinco finales, con 15 puntos en juego en los que no dependen de sí mismos y donde figura la fase de descenso como castigo al error.

Los blanquillos reciben este domingo 14 de febrero al Atlético Sanluqueño en el Antonio Lorenzo Cuevas a las 18:00 horas. No han ido del todo bien las cosas como local al Marbella (dos victorias, dos empates y dos derrotas), pero ahora debe transformar su estadio en un fortín en esta recta final del campeonato regular. Lo hará ante uno de los conjuntos que más partido sacó a domicilio: 10 de 18 puntos posibles.

Sin embargo, la racha de los sanluqueños es pobre. Lleva sin ganar cuatro jornadas, las mismas en las que ha encadenado derrotas ante Recreativo de Huelva (1-0), Las Palmas B (0-1), San Fernando (2-0) y Linense (0-4). Esta última ante la Balompéica, en su estadio, fue muy dolorosa. No logró ningún gol en estos partidos.

Esta misma semana, Óscar Ribot, CEO de Best of You, empresa que gestiona al Marbella FC, mandó un mensaje de respaldo a jugadores y al entrenador Aira pese a la delicada situación deportiva en cuanto a resultados.