El Rincón Fertilidad no pudo derrocar al vigente campeón de la Copa de la Reina. En el partido que abría la competición, el cuadro malagueño hincó la rodilla ante el Liberbank Gijón (23-22). Fue un partido extraño, dominó el equipo asturiano, el partido parecía liquidado mediada la segunda mitad (18-11) y el Rincón se metió de lleno a poco menos de cinco minutos del final (21-20, 23-22 a minuto y 15 segundos).

Se libró de los grilletes, pudo correr el Rincón, corajudo y orgulloso, pero no pudo llegar a tiempo. Tuvo un último ataque para forzar la prórroga, pero la conexión entre Espe López y Emma Boada (la mejor del partido, con seis goles) no funcionó y se extravió la última vida del equipo malagueño. Seguramente faltó algo más de inspiración de Diva en la portería, un poco más de lucidez en ataque, no haber concedido tanta ventaja, encontrar más a Sole López, que las ventajas que generó Espe hubieran sido más productivas... Son detalles los que deciden estas eliminatorias. La parte positiva es que al Rincón no le sobrepasa la competición, es uno más y ya merodea las finales. Si persiste y no desfallece, acabarán llegando.

El primer tramo de partido fue igualado, sin ningún equipo con más de un gol de renta hasta entrado el minuto 20 (7-7). Emma Boada y Espe López encontraban pasillos desde el lateral para golear, pero eran las únicas vías dentro del ritmo lento que proponía el cuadro asturiano. También llegaba algún balón para Isa Medeiros, pero se cegaba a Sole López, apenas recibió un balón en condiciones en la primera mitad.

El ritmo diésel del Liberbank se imponía progresivamente y dio un acelerón pasado el ecuador de la primera mitad. Raquel Álvarez se acercaba al 40% de acierto en la portería y no había el mismo nivel en la malagueña, donde Diva también hacía alguna parada de mérito. Pero encontraba posiciones de lanzamiento el Liberbank pese a los cambios defensivos que proponía Diego Carrasco, con Espe López de avanzada.

El estirón de Liberbank, con la internacional portuguesa Soraia al frente de las operaciones (cinco goles al descanso) permitía mandar por 12-8 a las gijonesas. El primer gol de Sole, desde el extremo y casi sobre la bocina, permitía menguar algo el hueco (13-10).

El paso por el vestuario no cambió el panorama, al contrario, lo empeoró bastante. Las órdenes de Diego Carrasco no surtieron efecto. Pidió un tiempo muerto tras seis minutos. Y es que no había manera de meter un gol mientras el Liberbank iba tejiendo una red en la que las malagueñas quedaban atrapadas. Con la tranquilidad de marchar arriba, su juego pausado les permitía marcharse por siete goles (17-10).

Nueve minutos tardó en meter un gol el Rincón Fertilidad, por medio de Campigli. Intentaba el Rincón engancharse, con el partido más roto y con un ritmo más acelerado y conveniente, meterse en el partido. Tras dos transiciones culminadas por Campigli y Emma Boada, el técnico visitante pedía tiempo muerto (19-15). La doble defensa mixta que ordenó Carrasco había atascado el ataque asturiano. Una falta de ataque sacada por Andreu permitía correr de nuevo y Campigli estrechaba el marcador (19-17).

A 10 minutos del final, una estremecedora lesión de Soraia, que pisó a Medeiros y dobló todo su tobillo su derecho, frenó el ritmo del partido. Tuvo que salir en brazos de sus compañeras. Andreu, tras un bonito reverso, ajustaba el partido al máximo (19-18). El Liberbank encontró oxígeno en el brazo de Aída con dos goles consecutivos (21-18), pero repelió Medeiros con otros dos (21-20) a falta de cuatro minutos.

Se entró en el último minuto con 23-22. Tras un paradón de Diva ante Aida, le quedaron 15 segundos al Rincón para montar el empate, pero en la prisa por conseguir una buena posición de tiro y evitar el golpe franco, ahí se fue ese balón que era la vida extra para pelear por las semifinales. Otro año será, es posible que en 2020, en casa, en Alhaurín de la Torre.

