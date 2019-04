Adrián Menéndez mantiene viva la representación del tenis malagueño en el Torneo de Marrakech. El jugador marbellí derrotó a Fernando Verdasco con solvencia y consiguió un pase a los octavos de final en los que se verá las caras con el tenista japonés Taro Daniel, que ganó al alemán Mischa Zverev, con un contundente resultado de 6-3 y 6-0. Adrián Menéndez no tuvo las cosas fáciles contra el madrileño. El marbellí comenzó perdiendo el encuentro, con un primer set que acabó 7-5 a favor del número 38 del ranking ATP mundial. Sin embargo, el jugador malagueño disipó dudas en los dos siguientes sets, que acabaron 2-6 a su favor.

No tuvo suerte en el Challenger de Marbella Adrián Menéndez, donde cayó en primera ronda contra Raul Brancaccio, en individual (6-4 y 7-5); y en dobles, contra los belgas Joran Vliegen y Sander Gillé, frente a los que fue derrotado junto a su pareja, Tommy Robredo. Las sensaciones con las que despidió el marbellí el torneo celebrado en la localidad malagueña fueron notablemente agridulces; no solo por su pronta eliminación en las dos secciones, sino, sobre todo, por ser el jugador local y todo lo que eso supone. No obstante, ahora sí están saliendo las cosas bien para un Menéndez que espera alcanzar la siguiente ronda en tierras marroquíes.

En contraposición, Alejandro Davidovich no pudo continuar en Marrakech y dijo adiós a su primer torneo de cuadro final ATP. El joven talento malagueño no pudo con la veteranía del alemán Philipp Kohlschreiber. No obstante, el de La Cala puso las cosas muy complicadas al número 41 del mundo, forzando el tie break en el primer set. En el segundo set, la derrota fue mucho más dura para Alejandro Davidovich, que dejó escapar de sus manos un 5-1 favorable que acabó con un 7-5 en su contra.