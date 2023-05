Rubén Ruzafa, quinto en el Mundial de triatlón cross en Ibiza

Ibiza fue el escenario Campeonato del Mundo de Triatlón Cross, dentro del Mundial Multideporte que se está celebrando estos días en la isla balear. Y allí estuvo el malagueño Rubén Ruzafa, que no pudo subir al podio pero consiguió un muy meritorio quinto lugar. En la prueba masculina la victoria fue para Felix Forissier con un tiempo de 1:33:19 seguido por Lukas Kocar (1:33:43) y por Arthur Forissier (1:34:03) que ocupó el tercer puesto. Ruzafa hizo 1:35:28, a algo más de un minuto del bronce.

"5º puesto final. He hecho una buena natación, saliendo cerca del grupo principal. En bici no he podido enganchar con el grupo y me han metido tiempo. Finalmente corriendo he mantenido posición.Una carrera en la ha tocado perseguir y sufrir al máximo. He corrido y he dado lo mejor de mi, me voy con la cabeza alta. Gracias a todo el equipo de la Triatlón España por el apoyo estos días, y a los compañeros de selección por el buen ambiente", decía el de Rincón de la Victoria analizando la prueba. Camino de los 39 años, el malagueño sigue siendo muy competitivo al más alto nivel del triatlón cross después de haber ganado todo lo más importante en la última década y media. En triatlón campo a través consiguió ocho medallas en el Campeonato Mundial entre los años 2013 y 2021, y cuatro medallas en el Campeonato Europeo entre los años 2009 y 2022. En la modalidad de Xterra triatlón obtuvo nueve medallas en el Campeonato Mundial entre los años 2008 y 2022, y cuatro medallas en el Campeonato Europeo entre los años 2015 y 2022. Una acumulación de ensueño y aún no ha dicho su última palabra en el alto nivel.

En la categoría femenina la victoria fue para Sandra Mairhofer con un crono de 1:49:00. Segunda fue Loanne Duvoisin (1:49:42) y tercera Alizee Paties (1:50:31). Las mejores españolas fueron Marina Muñoz, quinta, y Marta Borbón, séptima.