Segunda RFEF: Resultados y clasificación del Grupo 4 tras la Jornada 22

Nuevo fin de semana tachado en el Grupo 4 de Segunda RFEF, ya en la Jornada 22 y un último tramo de temporada que se acerca. Mal balance para los equipos malagueños. Solo una alegría: la victoria del Marbella FC frente al Cádiz Mirandilla (3-1). Volvió a ganar el conjunto marbellí en La Dama de Noche más de tres meses después, desde el pasado 12 de noviembre. Tres puntos que permiten al arañar distancia a Sevilla B y Yeclano, que empataron (0-0), así que la brecha con el filial sevillista, líder, es de siete puntos. Marcaron para el Marbella Hugo Rodríguez y Ohemeng en los primeros veinte minutos; Rafa de Vicente anotaba de penalti tras el descanso y Etta Eyong, central camerunés de los cadistas, maquillaba un marcador justo para el Marbella.

El Estepona no pudo pasar del empate (1-1) ante el Linense, rival directo en esas posiciones justo posteriores al play off. Anotó Robin en el 13' para los esteponeros y Fran Carbìa pondría la igualada cinco minutos después, marcador que ya no se movería. El Estepona se mantiene con 36 puntos, fuera de esa zona de privilegio, pero empatado con el Águilas, primer equipo de play off por abajo.

Cayó el Vélez frente al Betis Deportivo en la ciudad deportiva verdiblanca (2-0), ya cuatro partidos sin ganar para el equipo de la Axarquía. Goles de Carlos Reina y Yassin Fekir, hermano de Nabil Fekir. Andrés Caro, cedido por el Málaga CF en el filial bético, jugó más de un cuarto de hora. Novena posición para el Vélez, con 30 puntos, cuatro por encima del descenso. En una situación más complicada está El Palo, nueva derrota, esta vez frente al Atlético Antoniano (3-1) que le deja penúltimo con 21 puntos, a siete de salir.

Sevilla B es líder (46 puntos); Yeclano, Marbella, Real Betis B y Águilas FC son ahora mismo equipos de play off en el Grupo 4 de Segunda RFEF; San Roque de Lepe, La Unión, Manchego, El Palo y Cartagena B por abajo.