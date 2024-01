Segunda RFEF: Resultados y clasificación del Grupo 4 tras la Jornada 17

Jornada gris para los equipos malagueños en el Grupo 4 de Segunda RFEF, ya en su decimoséptima fecha y ecuador de la temporada. La gran alegría del fin de semana la dio el Vélez. Imponente triunfo del conjunto de la Axarquía en el Vivar Téllez ante el UCAM Murcia (3-1). Rival directo en la parte media y que mordió el polvo ante la versión magnífica de un Vélez que solo se queda a un punto de la zona play off. De 0-1 al descanso, con tanto de Chinchilla, a un ciclón que inicio Adolfo en el 57'; Mohammed puso el 2-1 a diez minutos del final y el delantero ghanés cerraba la goleada en el descuento. Paso de gigante en la única luz del fin de semana, cuando la tendencia había sido positiva en las últimas jornadas.

Rozó el triunfo el Estepona ante el Betis B, finalmente en un empate (1-1) que conseguían los verdiblancos en el último minuto de partido, obra de Yanis Senhadji, internacional sub 19 con España y uno de las grandes perlas en la cantera bética. Borja Díaz adelantó al Estepona, resultado que se pudo administrar hasta esa aparición estelar, cuando el Francisco Muñoz Pérez ya saboreaba esos tres puntos de prestigio. El Estepona se queda con 30 puntos, bien asentado en zona play off, cuarta posición, a seis del líder Sevilla Atlético.

Precisamente el filial sevillista pasó por encima de El Palo (3-0). Incontestable triunfo sevillista ante un conjunto malagueño que solo aguantó tres minutos. Capitas y Dremmeh en el 5' ya encarrilaron una victoria plácida para un Sevilla B en registros de ascender a la categoría de bronce. El Palo es antepenúltimo con 16 puntos, a a tres del Manchego, equipo que ahora mismo ocupa la posición de play out.

Sigue en caída libre el Marbella. Derrota ante el Águilas FC (1-0), que ya supone el sexto partido consecutivo sin ganar. Pero aún bien colocado, pese a unos dos últimos meses horribles. Desde el 12 de noviembre no gana el Marbella. Con 27 puntos, cerrando zona de play off, junto con Yeclano, Águilas y Estepona. Por abajo, La Unión, Antoniano, El Palo, San Roque de Lepe y Cartagena B acaparan la zona roja. No ha sido un buen inicio de 2024.