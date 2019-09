El Rincón Fertilidad comienza una temporada especial este sábado en Granollers (16:30 horas). La tragedia que sacudió al equipo con el fallecimiento de su entrenador y corazón, Diego Carrasco, es una cicatriz que se quedará ahí para siempre. Pero quienes continúan encuentran fuerzas en su recuerdo y su figura para homenajearle compitiendo como él les enseñó.

Suso Gallardo tuvo se encontró ante el mayor reto profesional de su carrera como entrenador, entrenar al Rincón Fertilidad: "Cuando el club me ofreció la posibilidad de asumir este reto fue un enfrentamiento de sensaciones". No es para menos, esta oferta le llegó tras la inesperada muerte de Diego Carrasco. "Fui su compañero ocho años y lo conocía desde hace once, éramos amigos. Por una parte te alegras de que el club piense en ti, pero una es una responsabilidad muy grande. Diego fue el alma máter del club, su figura sobrepasa las fronteras del equipo. Espero estar a la altura y no defraudar en ganas e ilusión, que era lo que él transmitía", declaró.

Se enteró de la trágica noticia estando lejos de casa: "Lo pasé muy mal, me pilló de vacaciones y fue una odisea de vuelta porque no lo tenía planeado. Parecía una broma de mal gusto. Sabía que había estado malo pero no hasta ese punto, fue una auténtica una pesadilla. Intento quedarme con los buenos momentos que he vivido con él".

Gallardo valora su primera pretemporada al frente de las panteras como "la mejor que ha tenido el club en los últimos seis años desde que está en División de Honor. En otras ocasiones ha sido más difícil porque no hemos tenido partidos por el tema de las distancias, pero esto año hemos podido disputar varios torneos". Al hablar de las nuevas incorporaciones solo tiene sensaciones positivas el técnico. "Las cinco son unas grandes profesionales, saben a lo que vienen e intentan integrarse cada una en su posición. Estamos muy contentos con el compromiso y trabajo que están demostrando en un mes y poco".

También sobresalen nombres propios. A la capitana, Sole López, "ya la conocemos, no tiene que demostrar nada, es una trabajadora incansable, una líder por naturaleza y este año está al nivel que acabó el pasado". La canterana del Málaga Norte, María Pérez, ha conseguido hacerse hueco en el equipo y formará parte de la plantilla en esta Liga Guerreras Iberdrola: "Antes de la marcha de Hanna ya sabíamos que iba a estar en el equipo y ahora que ella se ha tenido que ir por problemas familiares es una pieza fundamental en el grupo. El techo se lo pone ella, no la vamos a presionar en ningún momento, hay que ir paso a paso. Hizo un gran torneo en Canarias, dio tres pasos adelante".

Después de los sucedido, la clave de esta temporada para Suso Gallardo tiene que ser "hacer unión de equipo, convertirlo en nuestra seña de identidad en los partidos. Convertirnos en un equipo que luche del minuto 1 al 60 con una defensa aguerrida". El primer test oficial lo tendrá el sábado ante el KH-7 BM. Granollers, "un equipo que juega en Europa este año y su entrenador, que está en la selección, ha sido nombrado mejor entrenador de la liga por segundo año consecutivo. Prácticamente no han cambiado el grupo, se conocen mucho. Redujeron dos equipos en la liga para darle más emoción, este año vamos a tener muchas finales y esta es la primera".

Hizo especial hincapié en la suerte Suso, esa que espera tener de su lado sobre todo en el apartado de lesiones: "Tenemos que tener suerte con eso porque durante la temporada vamos a tener muchos altibajos, con parones de selecciones y un calendario bastante atípico, la forma física va a ser clave. Por calidad el grupo está sobrado, tenemos que ir partido a partido".

Por último, el entrenador quiso hacer un llamamiento a los malagueños amantes del deporte: "Que vengan a animar al equipo porque las jugadoras y el club se lo merecen. Si vienen se van a enganchar a un deporte apasionante y a un equipo que lo va a dejar todo en la pista. Que haya gente animando en las gradas supone un plus para las jugadoras".