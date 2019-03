Tres equipos malagueños, en la lucha por el ascenso a Segunda B

La Tercera División afronta su recta final. Quedan 10 partidos para acabar la temporada, con 30 puntos en juego que pueden cambiar por completo la situación actual en la tabla clasificatoria. En el grupo IX, tres equipos malagueños pugnan por asegurar una plaza para la fase de ascenso. En el play off solo hay hueco para cuatro equipos, entre los que pueden estar El Palo, Antequera CF y Vélez CF.

El primer y segundo puesto parecen inamovibles. El Real Jaén lidera la competición en solitario con un colchón de 8 puntos sobre el segundo, el Linares Deportivo, cuyo segundo puesto es perseguido por El Palo, que está a solo cuatro puntos. A su vez, en la cuarta posición está el Antequera CF, a 8 puntos de los paleños. Fuera de los cuatro primeros, CF Motril y Vélez CF luchan por colarse en la zona noble. Ambos, con 52 puntos y a 6 del conjunto antequerano.

Todo apunta a que la plaza a disputar será la cuarta, ya que El Palo, Linares Deportivo y Real Jaén mantienen distancias importantes con sus perseguidores, que, salvo sorpresa, les hacen asegurarse la fase de ascenso de aquí a final de temporada. Asimismo, el Antequera CF deberá mantener la buena dinámica que ha adoptado en los últimos partidos para no perder su cuarta plaza a favor de Vélez CF o CF Motril.

El Palo

De los candidatos malagueños, El Palo es el equipo mejor situado para cerrar su pase a los play offs. El equipo dirigido por Juan Francisco Funes está tercero en la tabla, a cuatro puntos del Linares Deportivo. El equipo paleño derrotó en su último partido al J. Torremolinos por 2-0, un resultado que, sumado al rendimiento general de la temporada, supone una inyección de moral, tal y como confirma el técnico de El Palo: "La dinámica que llevamos todo el año y estar ahí arriba nos hace sentir bien, nos hace sentirnos fuertes. Hemos sido bastante regulares durante el año y hemos sabido sobreponernos a las adversidades que han llegado, así que tenemos muchísima confianza. Nosotros vivimos mucho el semana tras semana, el partido a partido, porque ya no es solo cuestión de que puedas entrar o no en la liguilla, sino de quedar lo más arriba posible, porque, por la forma en la que se estructura la fase de ascenso, cada puesto te da una oportunidad más grande. El primero, con ganar ya asciende, si no, ya empieza a enfrentarse a cuartos. El segundo se enfrenta a cuartos y no se enfrenta a terceros. Los terceros se enfrentan entre ellos. Todo ese tipo de cosas son importantes".

Pese a tener la plaza prácticamente asegurada, el entrenador del conjunto paleño no quiere dar nada por hecho y prefiere evitar cualquier tipo de exceso de confianza e insiste en no relajarse: "Hasta que no esté matemáticamente cerrado, no puedes pensar que está hecho. Quedan todavía 30 puntos por delante. Cuando vienes de ganar y tienes ese margen, tiendes a relajarte, pero es que, si pierdes dos partidos o tres, la perspectiva ya es diferente. Tenemos que tener tranquilidad y seguir pensando en sumar semana tras semana. Tenemos un calendario difícil por delante y no podemos relajarnos. Nos queda el tramo más duro".

El próximo partido que disputará El Palo será contra el Antequera CF; un derbi malagueño que tiene el aliciente de que será en el Maulí, un fortín donde el equipo antequerano no ha perdido desde el 18 de febrero de 2018, cuando cayó contra el Linares Deportivo por 0-1. Así lo ve Funes: "Partido muy determinante. Primero, porque es un derbi, segundo porque es en el Maulí. Además de la buena racha que llevan ellos, que cuentan sus partidos por goleada, el Antequera lleva más de un año sin perder allí, y esos son números que impactan. Creo que son los únicos que pueden decir eso en la categoría, y realmente será un partido muy complicado".

Asimismo, el técnico del conjunto paleño es consciente de la importancia de contar en su plantel con figuras como la de Pepe Capitán, máximo goleador del equipo, y Reina, segundo portero menos goleado del torneo: "Son muy importantes en nuestro equipo, ya no solo por la aportación en los goles a favor o en contra, también porque son los jugadores que más han participado en el equipo. Ellos han tenido un protagonismo muy importante, no solo por sus números, sino por lo que aportan en líneas generales".

Juan Francisco Funes es un entrenador con mucha experiencia en este tipo de situaciones. Suma en su currículum cuatro fases de ascenso, en las cuales solo ha conseguido ascender en una ocasión. Números que, según cuenta, le confirman la dificultad que presenta ascender de categoría: "Este podría ser mi quinto play off, y puedo asegurar que es imposible pronosticar nada. Hay una realidad, y es que, cuando te quedas primero, tienes prácticamente un 75% de posibilidades de subir. No quedarte primero se convierte en una auténtica lotería, porque ya el azar juega un papel muy determinante; ya es que tengas suerte en los cruces. Al final, son solo 18 equipos los que ascienden; 9 son los primeros que ascienden directamente, si ganan; y los 9 siguientes ya se dividen entre muchísimos equipos. Nosotros ya nos sentimos muy satisfechos si entramos. De las fases de ascenso que he disputado, solo he ascendido en una, y fue en la que quedé campeón, y eso demuestra que, si no eres primero, las opciones de ascender se reducen mucho".

Antequera CF

El equipo antequerano es el segundo equipo malagueño que actualmente se encuentra dentro del play off. El conjunto dirigido por José Jesús Aybar ocupa la cuarta plaza y arrastra dos partidos consecutivos ganados por goleada; el primero, por 6-0 contra el Poli Almería; y el segundo, por 0-3 contra el CF Motril. Unos números que invitan al optimismo en el tramo final de la temporada y que llenan de confianza a los antequeranos, según cuenta Aybar: "Los buenos resultados siempre alimentan la confianza, la confianza genera entusiasmo y el entusiasmo es una gran lanzadera para seguir haciendo las cosas con la pasión que esto requiere semana tras semana. Ahora estamos en un buen momento, pero también sabemos que los resultados van y vienen, y lo que no queremos es estar en esos continuos estados de depresión y euforia porque sabemos que el equipo que más mantenga el equilibrio de aquí al final de temporada tendrá mucho ganado".

El camino del Antequera CF hasta el final de temporada no es nada sencillo; el próximo partido es contra El Palo, encuentro que Aybar afirma que presentará muchas dificultades: "Es uno de los equipos que menos partidos ha perdido y que mejores rachas ha mantenido. Tiene muy buenos jugadores, están muy bien dirigidos y tienen experiencia en este tipo de situaciones, así que será un rival muy complicado. Nosotros intentaremos dar nuestra mejor versión y trabajaremos a lo largo de esta semana para conseguirlo". No obstante, el club antequerano tendrá el factor campo a favor, un aspecto que el técnico jienense valora muy positivamente: "Es cierto que estamos mucho más cómodos jugando en el Maulí que jugando fuera de casa, máxime cuando este año la confianza fuera de casa se nos ha deteriorado durante muchas semanas. Pero también sabemos que el Maulí a nosotros nos exige mucha concentración y nuestras mejores prestaciones, porque dominar los partidos en espacios tan grandes no es fácil".

Aybar tiene entre sus delanteros al segundo máximo goleador de la competición, Iván Aguilar, con 18 goles; además de Luis Alcalde, que, con 13 goles, es el sexto que más anota en la liga. Sin embargo, para el técnico del Antequera CF lo más importante no son los aspectos individuales, si no lo que eso aporta a nivel colectivo: "Iván y Luis son dos jugadores importantes, pero no solo en la fase de finalización, también en otros momentos del juego. Todos son conscientes de que sin los compañeros no son nada. El fútbol es un deporte colectivo y, como tal, dependemos del buen hacer de muchos para poder construir un buen equipo cada semana, y eso está sujeto a que todos trabajen bien".

El balance que hace Aybar de su equipo en lo que va de temporada es positivo, aunque reconoce que tienen aspectos a mejorar de cara a los últimos encuentros y la lucha por los objetivos: "Tenemos puntos débiles y puntos fuertes. Intentamos mostrar siempre los fuertes y esconder los débiles. Yo creo que lo mejor que hemos tenido hasta ahora es que hemos creído mucho en la forma de jugar, en lo que teníamos que hacer en los partidos, que es una labor, principalmente, del jugador y que le corresponde a él. Esto ha sido vital para que estemos donde estamos. El balance de la temporada es positivo, porque creo que hemos mantenido una línea de mejora y que se han mantenido los niveles de cohesión. En líneas generales, es positivo, pero aquí lo que cuenta es el resultado último y si se cumple o no el objetivo".

Vélez CF

El Vélez CF, sexto en la tabla (empatado a puntos con el CF Motril) es el tercer equipo malagueño que pugna por una plaza en la liguilla de ascenso. El equipo veleño perdió su último partido por 1-2 contra el CF Alhaurino, derrota que supone un duro golpe para el equipo de la Axarquía, tal y como cuenta Tello, entrenador del Vélez CF: "Después del varapalo del domingo, tenemos que sacar fuerzas y ver el vaso medio lleno. Tenemos que pensar en que estamos a seis puntos. Está difícil, sobre todo, después de la victoria del Antequera en la última jornada. Pero, son 30 puntos los que están en juego; nosotros estamos a seis, y creo que tenemos posibilidades, y ahí estamos intentándolo. Ese es mi trabajo, levantar el ánimo psicológicamente. En resultados de la segunda vuelta, éramos el tercer mejor equipo después de Jaén y Linares, que son intocables. Ahora seremos el cuarto, no creo que hayamos caído mucho más. Lo importante es hacerle ver a los jugadores que estamos ahí, que tenemos todas las posibilidades del mundo y que se puede conseguir".

Tello es consciente de la dificultad, pero también ve la situación con optimismo y pone como ejemplo los últimos ascensos a Primera, donde equipos que se metieron en las últimas jornadas en el play off terminaron subiendo: "Precisamente, en Segunda pasa mucho eso. En dos o tres jornadas cambia todo totalmente porque hay mucha igualdad, y este año en nuestro grupo de Tercera se da un poco esa situación también. Hay equipos muy buenos. Está Motril, está Loja, Mancha Real y Antequera, que estamos ahí luchando por la cuarta plaza, porque las tres primeras están muy lejos ya con Jaén, Linares y El Palo".

En cuanto al balance general de la temporada y a cómo se encuentra el equipo de cara a la recta final, Tello habla así de su equipo: "Tenemos que mejorar en la fortaleza defensiva. Nosotros, en los últimos tres partidos, hemos recibido seis goles; eso no lo podemos permitir, porque con la portería a cero, en el momento que hagas gol, estás ganando puntos, y eso es lo que pretendemos. Ha sido una temporada muy difícil. Primero, porque al comienzo no terminamos de formar un equipo competitivo en toda la primera vuelta, con las lesiones graves de Emilio Guerra y Eloy. Nos ha costado muchísimo trabajo firmar futbolistas. Y ahora que habíamos conseguido confeccionar un equipo para la segunda vuelta, nos viene también el palo de lo de Iván Molla. Llevamos todo el año sobreponiéndonos a contratiempos; sobre todo en tema de lesiones. Pero bueno, tenemos que seguir intentando conseguirlo y peleando contra equipos de, creo, mucho más presupuesto. La verdad es que si a principio de temporada nos hubieran dicho que íbamos a estar en este situación, con posibilidades, lo hubiéramos firmado sin dudarlo”.