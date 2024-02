Tercera RFEF: Resultados y clasificación del Grupo 9 tras la Jornada 21

Nueva jornada consumida en el Grupo 9 de Tercera RFEF, que se saldó con un balance equilibrado para los equipos malagueños, pero mayoritariamente hubo victorias. Volvió a ganar el Juventud Torremolinos, dominante del grupo y que sumó la 16ª en 21 partidos. 1-0 en El Pozuelo al Almería B con gol de Álex Camacho a la media hora de partido. 52 puntos suma el cuadro torremolinense, nueve puntos más que el Real Jaén, que conseguiría ganar al Huétor Tajar (2-3). No baja el ritmo el Juventud Torremolinos, en la misma línea de inicio de curso. Equipo más goleador (44) y el que menos encaja (15), datos que evidencian la superioridad.

No pudo pasar del empate el Atlético Malagueño frente al Atlético Mancha Real (1-1). Se adelantaría el filial blanquiazul pasado el cuarto de hora con un gol de Antoñito Cordero, que esta vez no viajó con el primer equipo. Pero diez minutos más tarde lo igualaría Jordi. Tuvo opciones el equipo de Funes, pero finalmente un punto que deja al Malagueño cuarto en la clasificación con 39 puntos, en zona de play off.

Vital la victoria del CD Rincón (2-0) frente al colista Atlético Melilla, día en el que no se podía fallar y así fue. Doblete de Fatty da mucha vida al equipo axárquico, que ya cuenta con 17 puntos, solo a dos de salir del descenso. Parece que el equipo malagueño más beneficiado del fin de semana, porque empató el Maracena, tampoco lo hizo el Málaga City, que es rival directo por la permanencia, ante el Arenas de Armilla (1-0). Gol de Dani Benítez, aquel jugador que militó muchas temporadas en el Granada y otros equipos de la Primera División. Con 19 puntos se queda el Málaga City.

Y muy meritoria la victoria del Torre del Mar frente al Polideportivo El Ejido 1969 (1-2), equipo de la zona baja y que favorece a los conjuntos malagueños que ansían la permanencia. Dani González y Paco del Mar marcaron en los visitantes. 42 puntos ya para el Torre del Mar, que es tercero, en play off, junto Real Jaén, Malagueño y Almería B.