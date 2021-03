El Trops Málaga renueva a Consuegra

El Trops Málaga ha realizado el primer movimiento cara a la próxima temporada. Así, el club que preside Alberto Camas acaba de renovar a central José Antonio Consuegra, una de las piezas fundamentales del equipo blanquiazul, que llegó al conjunto malagueño el pasado verano procedente del Ángel Ximénez Puente Genil de la liga Asobal.

Pese a que el sevillano lleva casi cinco meses sin poder jugar, debido a una rotura radial del menisco externo derecho que le llevó a pasar por el quirófano a finales de noviembre, el técnico del Trops, Quino Soler, avala su continuidad, al considerarlo un jugador “muy importante” en su esquema.

Consuegra, que espera reaparecer esta misma temporada, posiblemente, coincidiendo con la recta final de la segunda fase de la competición, ha declarado que se encuentra “muy contento con la renovación” y se ha mostrado “agradecido” con el club, “porque, prácticamente, me ofreció la renovación cuando sufrí la lesión que me tiene apartado del equipo. Estoy muy agradecido, igualmente, por todo lo que ha hecho por mí para que me recupere lo antes posible, por ejemplo, con el tema del fisio y readaptadores de la operación, con el fin de que mi rodilla vuelva a estar al cien por cien”, ha comentado el central del Trops.

Asimismo, Consuegra ha revelado que ya está trabajado para volver a la pista y ha afirmado que está “deseando que los plazos se cumplan para llegar al final de esta temporada y, así, poder ayudar al equipo, que es lo que más quiero, para conseguir pronto la salvación, que es lo más importante del club. A partir de aquí, ya pensaremos en la próxima campaña. Estoy seguro de que la entidad se marcará objetivos mayores”, subrayó el joven jugador del conjunto malagueño de División de Honor Plata, protagonista del primer movimiento del Trops del curso 2021-2022.