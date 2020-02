El UMA Antequera se medirá mañana al Software DELSOL Mengíbar en el Pabellón Sebastián Moya Lorca a las 18:30 en un encuentro con acento andaluz y vital por entrar en el play-off de ascenso a Primera División a falta de ocho jornadas para el término de la temporada regular. En definitiva un partido entre dos clubes que aparecían en todas las quinielas posibles para ocupar una de estas plazas de privilegio.

No obstante, uno sí está cumpliendo esta previsión y otro no viene recorriendo el rumbo que hubiera preferido seguir. Los pupilos de Javier Garrido, de cara a esta cita liguera, se encuentran a 12 de puntos de unos guerreros universitarios con las fuerzas renovadas tras superar una dura prueba en casa ante el Barça B y alargar una semana más una dinámica positiva que no quiere perder una vez finalice su desplazamiento a uno de los escenarios de la región. Por otro lado, el conjunto rojillo no está en su mejor momento, tres derrotas y una victoria acompañan al equipo local en su trayecto durante las últimas fechas competitivas en la categoría de plata. Golearon a domicilio al Azulejos Moncayo Colo Colo (3-6), pero no pudieron superar al Bistontes Castellón (3-1), Barça B (3-4) y Rivas Futsal (4-3). Una serie de marcadores a lo que hay que unir que tampoco ganaron con seguridad en sus dos últimos compromisos. Una serie de factores a tener muy en cuenta para prestar todavía más atención a un club llamado desde el primer momento a pelear por las plazas que dan acceso a la lucha por el ascenso.

Moli analizó en la previa del partido al próximo rival de los antequeranos: "No hay oponente pequeño. Podemos ver que la semana pasada, Rivas (como colista) ganó a Mengíbar. Son compromisos trampa. Es bonito mantener esta dinámica, pero a mí me causa respeto cualquier equipo y, en este caso, Mengíbar más. Hemos jugado muchas veces, nos conocemos perfectamente y en la ida ganamos de forma un poco abultada. A la altura que estamos, este conjunto está con necesidad de puntos. Nosotros igual por seguir sumando y escalando puestos. Va a ser un envite bonito y difícil donde los pequeños detalles pueden sentenciarlo”.

Software DELSOL Mengíbar, tradicionalmente, es un adversario muy duro para los guerreros universitarios. Ambos libraron batallas muy igualadas en Segunda División que se decidieron de forma muy ajustada. La visita al Pabellón Sebastián Moya Lorca nunca es un desplazamiento cómodo ni sencillo y tampoco tiene la pinta de que lo será hoy. La distancia de diez puntos con respecto al play off obliga al cuadro jiennense a reaccionar al quedar cada vez menos opciones de recortar esa desventaja en la clasificación.

“Nos vamos a encontrar un rival muy atento y concentrado y con ganas de cambiar la dinámica para vencer de nuevo. Vamos a intentar ponérselo complicado, pero preveo un choque igualado y sorprenderle va a ser una tarea compleja”, sentenció Moli.