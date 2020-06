Lavodrama hará su campus en Málaga del 15 al 25 de julio

Siendo consciente de su responsabilidad social y más en esta etapa incierta sacudida por el COVID-19, Asis Sport Spain ha querido refrendar este compromiso poniendo en marcha la quinta edición de su Campus de Tecnificación de Baloncesto, con sede única en Málaga (Colegio Los Olivos), que se celebrará entre el 15 y el 25 del próximo mes de julio para jugadoras/es de 10 a 22 años.

Nuevamente la dirección de la actividad será labor del histórico ex jugador ACB Anicet Lavodrama, que repetirá dúo formativo con un experto de máximo nivel en el desarrollo y formación de jugadores jóvenes, el experimentado entrenador serbio Predrag Krneta. En cuanto a los entrenamientos del Campus se trabajará de manera personalizada y colectiva (en grupo reducido) conceptos técnico-tácticos con especial énfasis en el aspecto cognitivo, bajo la filosofía Asis Sport.

Para seguridad de todos los participantes, el Campus se adaptará a la normativa vigente para el control y concienciación del COVID-19. En este sentido Asis Sport reconoce que el entorno ha cambiado y seguirá cambiado debido a la evolución del COVID-19. Por ello, creemos que nuestra organización debe ofrecer opciones de conciencia sanitaria y salud en nuestros programas. De este modo, contaremos en Málaga con entidades que priorizan la responsabilidad social tales como FQS y hábitos higiénicos solidarios, incluyendo el asesoramiento de un antropólogo médico de amplia experiencia en crisis sanitarias y humanitarias internacionales. Esta colaboración proporcionará a los participantes enseñanzas, material y mecanismos de desinfección, higienizantes y de prevención.Otra novedad será la presencia de TrainMe Studio y de Improve Program (María Schlegel) que con su amplia experiencia y calidad formativa complementarán la tecnificación en baloncesto con dos talleres master class orientados a la preparación física y atlética. Asimismo, se seguirá haciendo especial hincapié en una correcta nutrición, con menús elaborados por el dietista Paco Jaime Muñoz para el "lunchbox" del Campus, y está previsto que los participantes reciban visitas de deportistas destacados quienes compartirán su experiencia.

Sobre los coaches, Anicet Lavodrama, pívot histórico de la Liga Endesa ACB (OAR Ferrol, CB Valladolid, Joventut Badalona), es olímpico con República Centroafricana en Seúl 1988. En su etapa NCAA (EE.UU) fue elegido "Honorable Mention All American" formando parte de la universidad de Houston Baptist. También fue scout internacional del equipo NBA Cleveland Cavaliers y trabajó en la sede de FIBA (Federación Internacional de Baloncesto).

Mientras, Predrag Pedja Krneta aportará su capacidad y experiencia como primer entrenador y en la formación y desarrollo del jugador joven, tras haber sido instructor principal durante una década del "Dejan Bodiroga And1 Rising Stars Camp" de Trebinje (Bosnia-Herzegovina), haber participado en el "Euroleague Master Coaching Course" junto a preparadores de primera línea como Zeljko Obradovic, Ettore Messina, Aíto García Reneses y Xavi Pascual y ser designado "England Basketball Coach of the Year" durante tres temporadas consecutivas (2013-2016, ABL, London Greenhouse Pioneers). Como jugador profesional actuó en Zeljeznicar Sarajevo (antigua Yugoslavia), Crystal Palace (Inglaterra) y Klosterneuburg (Austria), entre otros clubes.