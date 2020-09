Bea González y Marta Ortega siguen hacia adelante en Italia

Bea González y Marta Ortega están en unas nuevas semifinales en el Sardegna Open, las quintas en los seis torneos que van en esta temporada del World Padel Tour. Les costó meterse entre las cuatro mejores en Italia a la malagueña y la madrileña, que tuvieron que remontar. Finalmente se impusieron a Sofía Araújo y Virginia Riera en tres sets (5-7, 6-3 y 6-3). Ahora jugarán un duelo inédito para jugar su tercera final del curso frente a Gemma Triay y Lucía Sainz. Vienen en forma las rivales, que pasaron por encima de Alejandra Salazar y Ari Sánchez, las número uno en la Race 2020, también en tres mangas (3-6, 6-3 y 5-7).

No jugaron su encuentro de cuartos, ante Marta Marrero y Paula Josemaría, Carolina Navarro y Cecilia Reiter. La compañera de la malagueña se lesionó en los isquiotibiales en los octavos y no pudo continuar en el torneo. "Cecilia Reiter, que lograba este viernes la victoria junto a Carolina Navarro en su duelo de octavos de final en el Sardegna Open, no podrá disputar su encuentro de cuartos de final ante Marta Marrero y Paula Josemaría por lesión. Desde World Padel Tour deseamos una pronta recuperación a la jugadora bonaerense", informaba la organización.