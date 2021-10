"Fue un partido muy completo, sobre todo desde atrás"

El Costa del Sol Málaga sumó la tercera victoria de la temporada en la Liga Guerreras Iberdrola, un triunfo contundente en la pista del Balonmano Morvedre. Se ponen en quinto lugar de la clasificación las malagueñas, con seis puntos y un balance positivo de 3-2. Más allá de la contundencia, lo mejor para las panteras fueron las sensaciones que dejaron sobre el parqué, en un duelo donde exhibieron solidez, concentración y estuvieron firmes en defensa los 60 minutos. 16 goles encajados evidencian el buen papel que hicieron en el área propia.

Se muestra satisfecho Suso Gallardo, contento con esa firmeza mostrada en tierras valencianas. "No creo que fue tan plácido, aunque en el marcador sí. Venimos de una dinámica en la que el equipo no se encontraba bien en el sistema defensivo, nos hacían muchos goles, no cogíamos esa confianza para luego correr. Creo que fue un partido muy completo, el equipo jugó muy bien, sobre todo desde atrás. El sistema defensivo lo acoplamos bastante y desde ahí fluimos mucho cuando corremos", explica el técnico malagueño, que mira hacia adelante: "Seguir creciendo. Es cierto que el calendario no ayudaba, los dos partidos que se han perdido al final son Bera Bera y Rocasa. La imagen frente al Rocasa no nos gustó, ante el Bera Bera sí dimos la talla e incluso tuvimos la oportunidad de llevárnoslo. La idea es ir partido a partido, ya estamos viendo que en cualquier campo los equipos se están dejando puntos. Hasta el parón del Mundial mirar la clasificación es un poco engañoso porque no es real. Hay que ir cogiendo sensaciones, partido a partido. Tenemos luego en noviembre Europa y un calendario muy apretado y hay que coger el ritmo para lo que luego viene".

También analiza esta victoria la capitana Sole López, que le da valor a haber ganado de esa forma. "Veníamos de trabajar durante la semana porque el Morvedre es un equipo super difícil, lo viene mostrando durante la liga. Sobre todo en casa, donde no dejan de pelear. La mejor opción fue salir serias desde el principio en defensa para poder correr. Eso es lo que nos dio el resultado tan abultado", asegura la extremo izquierdo internacional, que no mira más allá del siguiente encuentro, en casa frente al Balonmano Salud Tenerife el próximo sábado: "Seguir semana a semana, poco a poco. La liga, con los resultados que se están dando, está siendo un poco loca. Cualquier partido se puede ganar o perder. El objetivo es ir semana a semana, seguir trabajando en la dirección que vamos que es muy buena y coger buenas sensaciones".