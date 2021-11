Vodafone Giants renueva a su gran estrella: Th3Antonio

Antonio Espinosa, Th3Antonio, cuatro veces campeón de España de League of Legends, amplía el contrato que le une a Vodafone Giants. Th3Antonio consolida así su estatus de emblema en el club de esports malagueño, con el que intentará convertirse en el jugador con más títulos nacionales de LoL de la historia.

El toplaner llegó a la entidad en enero de 2017. Desde el primer día y hasta la fecha, Th3Antonio ha logrado alzarse como todo un mito de la organización, así como en uno de los jugadores más populares de Europa en lo que a competiciones profesionales de videojuegos se refiere.

Aunque Th3Antonio y Vodafone Giants ya mantenían un vínculo que iba más allá del año 2021, ambas partes han decidido prolongar todavía más su situación contractual en vista de los movimientos e intereses del mercado, con el objetivo de seguir cosechando éxitos juntos. Un idilio que tanto Vodafone Giants como Th3Antonio confían en que se perpetúe en el tiempo, tal y como queda patente en el vídeo que ha publicado para confirmar que se queda en el club.

“Quiero seguir en Giants. He tenido otras ofertas y opciones, pero quería seguir aquí, donde llevo ya muchos años. Considero a Vodafone Giants como mi familia, he ganado muchas cosas aquí y quiero seguir haciéndolo. Es el sitio en donde he crecido desde el día uno. Me siento muy querido en el club. Tengo muchos más años por delante para seguir creciendo y compitiendo aquí. Llevo muchos años creando mi legado aquí en Giants, pero esto no ha acabado. Quiero que sigamos creciendo y seguir haciendo historia juntos”, declara Th3Antonio.

José R. Díaz, CEO de Vodafone Giants, glosa la figura del toplaner: “Antonio significa mucho, es lo más cercano a una leyenda dentro del club. Ha ganado cuatro títulos de Liga de siete que tiene Giants, más del 50%. Es imagen, es una institución del club, cualquiera que conozca a Giants no se lo imagina sin Th3Antonio”.

David Alonso Lozark, director deportivo del club, destaca el binomio que forman jugador y club: “La de Vodafone Giants y Th3Antonio es una relación especial. No existe un jugador que lleve tantos años en un mismo club compitiendo para los mismos colores, defendiendo un escudo y ganando títulos después de tanto. Lo hemos visto crecer y lo consideramos parte de la familia. Es un icono del club. Es una relación prácticamente inseparable”.

Para conmemorar la continuidad de Th3Antonio, Vodafone Giants ha lanzado varios modelos de camisetas y sudaderas con la imagen del toplaner que pueden adquirirse en pre-order en la tienda del club. Una forma de encontrarse también con sus fans, aquellos que apoyan al catalán cada día.

Th3Antonio, una figura del League of Legends

Antonio Espinosa 'Th3Antonio' (Barcelona, 1999) empezó a escribir su legado en PAM con 16 años. Para el recuerdo, su primera partida con Gangplank y unas 18 kills que dejaron boquiabiertos a todos los seguidores del campeonato. Pasa a Pain Gaming y coincide con figuras populares como CarritosKami y Skain. La campaña no termina de la forma deseada y el equipo desciende.

Es cuando lo ficha Giants, ya en 2017, y se afianza como figura del League of Legends patrio. Ese mismo año gana su primeros trofeos, La Copa y la Superliga. A pesar de los continuos cambios de roster, Th3Antonio sigue y destaca en cada revolución, poniéndose siempre al servicio del equipo. Vuelve a ganar la Superliga en 2019 (split de verano), 2020 (split de primavera) y 2021 (split de verano). También posee una Iberian Cup, así como reconocimientos de MVP de la temporada y de las finales. De alzarse con una Superliga más, la que sería su quinta, no habrá ningún jugador con tantos títulos nacionales ligueros de League of Legends.

Vodafone Giants llevó a su vitrina de trofeos la última Superliga disputada hasta la fecha y ahora espera dar continuidad a los éxitos con la Iberian Cup que arranca este jueves para los malagueños y que también espera revalidar. Axolotl es el rival en cuartos de final. Th3Antonio formará parte del roster junto con Attila, Miniduke, KaSing y 113. Un Th3Antonio que tratará de hacer aún más grande la leyenda de los gigantes.