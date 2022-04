Estela Doiro sigue apostando por el Costa del Sol Málaga

Es un momento importante de la temporada para el Costa del Sol Málaga, que vela armas para la Copa de la Reina de San Sebastián y para la final de la EHF European Cup. Dos puntos cumbre de la campaña en tres semanas. Pero no se detiene el fructífero trabajo en los despachos del equipo malagueño, que continúa apuntalando la plantilla para el curso 2022/2023. Estela Doiro continúa apostando por las panteras y cumplirá su cuarto año en Málaga, donde ganó tres títulos y se consolidó como una pieza fundamental para Suso Gallardo. Su aventura en la Costa del Sol tendrá más capítulos. "Estás en un club que tiene ganas, que tiene ambición y eso es bonito", resume la jugadora.

"Muy contenta de seguir aquí en Málaga, es bonito continuar en un club que te tiene mucho cariño y te tiene en cuenta. Que te hagan sentir en casa, que te hagan partícipe de todo lo que se vive, de todo lo que envuelve al club. Para mí personalmente es muy importante", ahonda la gallega, también ya plenamente integrada a nivel personal: "Ya sólo me falta un poco el acento malagueño y lo tengo todo (risas). Estoy muy a gusto en Málaga, la ciudad es muy bonita y se vive muy bien, muy cómoda. En el club estoy sintiéndome como en casa".

La central tomó una decisión importante en 2019, que ahora analiza con perspectiva. "Ya hace tres años que salí de casa buscando una experiencia nueva, un proyecto ambicioso. Lo he encontrado, he alcanzado tres títulos y este año lo estamos haciendo realmente bien. Optamos a otros títulos. Estoy muy contenta, muy feliz, de haber tomado esta decisión. He crecido a nivel personal también y eso es lo que me aporta mucho", reflexiona la internacional española, que profundiza: "Salir de la zona de confort te hace crecer y vivir de otra manera. Yo era lo que buscaba cuando salí de La Guardia. Estaba muy cómoda, en casa, con mi gente, con mi familia, mis amigos, lo tenía todo allí. El salir de casa te da un plus para tener nuevas experiencias y vivir de manera diferente. Lo estoy viviendo y es una experiencia personal super gratificante".

Doiro ya vivió el cambio de panorama del Costa del Sol Málaga, ahora en la pelea por todas las competiciones que disputa. Los títulos fueron un boom, llevaron a las panteras a otro nivel. "No me esperaba que fuese tan a corto plazo. El proyecto que me expusieron en un principio era un poco más a largo. El equipo se hizo y vinieron, a disfrutarlos porque fueron muy peleados", explica la guardesa, que pone una nota alta a esta campaña: "A principio de temporada se plantearon unos objetivos que eran pelear por los puestos de arriba en liga, estar otra vez en una final de Europa y jugar la fase final de la Copa de la Reina. De momento todos ellos los tenemos. Es verdad que en la liga está un poco complicado optar al título, pero estamos ahora segundas y para el club es algo histórico. Tenemos que seguir ahí peleando por esta segunda plaza".

Es la octava renovación del equipo malagueño, a lo que habría que unir el fichaje de Elena Cuadrado, que ya tiene cerrado buena parte del próximo proyecto. Estela Doiro es otra que apuesta por las panteras. "Mi objetivo, es lo que digo siempre, es seguir disfrutando. Para mí es vital, en el momento que no lo haga será cuando ponga punto final. Mientras siga con las mismas ganas, con ambición de seguir dando más y mejorando, tendré mucho más que dar al club", termina la gallega. Un espaldarazo para el Costa del Sol Málaga, que afronta con garantías y pleno de confianza la parte fundamental del curso.