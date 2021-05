Aún con la resaca de la conquista de la EHF European Cup, el Rincón Fertilidad Málaga afronta este miércoles el encuentro de la Liga Guerreras Iberdrola correspondiente a la jornada 6, que le enfrenta en el Pabellón de Ciudad Jardín al KH-7 BM Granollers. Tras haber logrado tres títulos en lo que va de temporada, el conjunto malagueño no levanta el pie del acelerador y continúa siendo ambicioso, buscando en la competición liguera conseguir su cuarto objetivo de la temporada: mejorar su mejor clasificación, que es la cuarta posición de la temporada 2016/2017.

Precisamente ante el conjunto catalán el plantel malagueño uno de los partidos más completos de la temporada en el choque que suponía la segunda jornada de este grupo por el título. Las malagueñas se impusieron por un claro 27-38 con un rendimiento magnífico en todas sus líneas, tanto en ataque como en defensa, con gran aportación de todas las integrantes. Y eso necesitará Suso Gallardo en esta ocasión, poder repartir minutos, ya que el calendario, abultado y comprimido, hace que haya un encuentro este miércoles y otro el próximo sábado, con viaje hasta Gijón incluido. El desgaste de la final europea hace mella y habrá que cuidar a aquellas que tuvieron que disputar más minutos.

Actualmente, el Rincón Fertilidad Málaga es el cuarto clasificado con diez puntos, con un partido menos que el Rocasa Gran Canaria, que es el equipo que le precede en la clasificación y cuyo partido entre ambos aún queda por disputarse, por lo que es clave no fallar hasta tener que viajar a tierras canarias. De ser así, allí se puede lograr un paso vital para conseguir ese cuarto objetivo, conseguir acabar terceras en la Liga Guerreras Iberdrola.

Gallardo: "El ánimo del título europeo debe premiar sobre la fatiga acumulada"

El entrenador del Rincón Fertilidad Málaga sabe que sus jugadoras afrontan este encuentro ante el KH-7 BM Granollers con poco descanso tras el viaje a Zagreb aunque muestra plena confianza en su buen rendimiento este miércoles. "El equipo llega bien, en un estado de ánimo pletórico. Es cierto que podemos tener alguna fatiga acumulada, pero el ánimo y las ganas de haber conseguido este título europeo tienen que premiar por encima de esa fatiga", señala Suso Gallardo.

Lo que no permite el técnico malagueño es ninguna confianza, no será una empresa sencilla obtener los dos puntos ante el cuadro catalán: "Ojalá pueda salir un partido tan rodado y con tan buenas sensaciones como tuvimos en Granollers, pero es un rival durísimo, con un gran plantilla y seguro que vendrá a ponernos las cosas muy complicadas. Cada partido es un mundo, sabemos que un día malo lo puede tener cualquiera, que hoy te sale todo de cara y mañana no y si pensamos que vamos a tener un partido fácil estaríamos muy equivocados".