Olga Carmona, jugadora sevillana que juega en el Madrid, elogió las instalaciones en las que trabaja la selección española, como ya antes hicieron sub 21 y sub 19 masculinas y femeninas. "Ya había estado aquí, en el Marbella Football Center, con la sub 23. Son unas instalaciones inmejorables y tienen un gimnasio muy top. Para mí, como andaluza, estar más cerca de casa es especial. Estoy encantada", decía la jugadora sevillana: "Estar aquí es un sueño más que logro conseguir. Estoy muy contenta, entre las mejores. Desde que se empieza en el deporte se quiere llegar a lo máximo. Llegar aquí es un verdadero logro personal. Siempre he dicho, desde que llegué al Real Madrid, que juego de extremo. Pero es verdad que tanto en mi club como en la Selección me siento muy cómoda en el lateral, y más cuando tengo espacio. No renuncio a ninguna de las dos posiciones. Hay muy buen ambiente entre las compañeras. Me han acogido muy bien y mis compañeras de club me lo ponen aún más fácil. Hay mucho ritmo y mucho nivel, son las mejores".

Por su parte, Nahikari García decía que "siempre que se puede venir a la Selección estoy muy feliz. No puedo pedir más que estar aquí, entre las mejores. Es verdad que no ha sido un año fácil con la pandemia y la lesión. Me costó coger ritmo después de tantos meses, pero ahora estoy muy a gusto y disfrutando mucho. Es un lujo poder entrenar y que se me pida cada día más", aseguraba la delantera vasca, que disfrutó con el título de Copa del equipo masculino: "Había sido una semana muy emocionante en el club. Había mucha ilusión desde que se consiguió el pase a la final. Era un partido especial, un derbi y una final. Todos lo disfrutamos muchísimo. Habrá tiempo para celebrar por todo lo grande".