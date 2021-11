Ouassim Oumaiz se retira en Atapuerca

No le están saliendo las cosas a Ouassim Oumaiz en los últimos meses. El nerjeño regresa al Cross de Atapuerta, considerado el mejor del mundo, y donde ganó en 2019. Había expectativas altas con el atleta malagueño, pero no pudo refrendarlas en la carrera. Terminó por retirarse antes de llegar a la meta después de verse descolgado en mitad de la carrera, lo que es un palo más en un 2021 que no está siendo el deseado para el corredor.

La nómina de participantes en Atapuerca era de mucho calibre, con algunos como Adel Mechaal, Toni Abadía, Carlos Mayo, Oukhelfen o Javi Guerra. Un grupo internacional pegó una estirada y uno de los que se quedó fue Oumaiz, que ya no pudo volver a engancharse a ese grupo de cabeza. El primer lugar fue para Aaron Kifle, seguido por Rodrigue Kwizera y Joel Ayeko, que completaron el podio en el mejor cross del planeta.