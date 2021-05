La receta de Merche Castellanos para Zagreb

La ilusión flota en el ambiente en el entrenamiento del Rincón Fertilidad Málaga en esta semana en la que se prepara el equipo malagueño para viajar a Zagreb a jugar el partido de vuelta de la final de la EHF European Cup ante el Lokomotiv. Las malagueñas hicieron un gran encuentro el sábado en Ciudad Jardín y se impusieron a las croatas por 32-28. Pero una voz autorizada en el vestuario como Merche Castellanos expresa el sentir del grupo: nada de confianzas, quedan 60 minutos de mucho esfuerzo si se quiere levantar el título europeo.

Merche Castellanos confía en el trabajo que se viene realizando de preparación para este encuentro del sábado en Zagreb: "Ya conocemos un poco más al Lokomotiv después de la ida, solo teníamos antes de ellas conocimiento por vídeo y ahora sabemos mucho más. Tenemos ganas, lo estamos preparando con mucha ilusión, no tenemos en cuenta la renta que llevamos porque allí el partido va a ser totalmente diferente".

No cree la portera manchega que haya muchas diferencias entre el partido de ida y el de vuelta en cuanto a planteamiento. "Es verdad que lo bueno es que las conocemos más pero ellas también nos conocen. A ver qué juega cada una con las bazas que tiene, sabemos que el sábado les hicimos mucho daño y este fin de semana hay que plantear el partido igual que la ida", señala la internacional.

Cree Merche Castellanos que el Rincón Fertilidad Málaga cuajó una gran actuación en la ida, aunque hace algo de autocrítica en los puntos a mejorar para la vuelta: "El partido fue muy completo, la defensa estuvo bien, el ataque estuvo muy bien, quizás la portería podíamos haber aportado más, y quizás sea eso lo necesario, subir un poco los números en portería y poco más, jugamos muy bien".

Pese a los cuatro goles de ventaja con los que viaja el equipo malagueño, para la portera la mentalidad no debe ser la de ir a defender esa distancia. "No me fio nada de la renta, el partido de allí va a ser un partido nuevo, tenemos que empezar 0-0. El arbitraje no sabemos cómo va a ser, ellas van como locales, hay que afrontarlo como un partido nuevo y no confiarse en nada del resultado de este fin de semana. Tenemos la experiencia con Guardés, donde empezamos un poco mal, perdimos la ventaja que habíamos conseguido allí en apenas cinco minutos y por eso creo que hay que pensar en que vamos 0-0", concluye Merche Castellanos.