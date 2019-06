Triunfo de mucho mérito para El Palo, que volvió a valerse del San Ignacio para irse con ventaja a tierras aragonesas. El equipo malagueño ganó por 2-1 al Tarazona después de darle la vuelta al encuentro y será la ventaja que defenderá en una semana en el Estadio Municipal de Tarazona, donde está en juego el billete para la última ronda de la fase de ascenso a Segunda División B.

No comenzó bien el encuentro para los de Funes. Pronto se adelantaban los visitantes, en un tanto de Míchel Sanz a la salida de un córner que puede tener su importante estratégica en la eliminatoria. Se repondría El Palo, que empujaba al calor de su afición. No acertaría Nacho Aranda a la media hora después de quedarse sólo en el área. El capitán la mandaría arriba tres minutos más tarde y poco después la defensa rival sacaría un cabezazo suyo bajo los palos. No encontraban premio los malagueños, pero el sentido del viento había cambiado.

No tardaría en llegar esa recompensa. El hombre elegido era Cazorla. El delantero hacía el primero en el minuto 57 y el segundo en el 68 para culminar la remontada. El Palo estaba crecido, eran momentos de superioridad frente al Tarazona. Poco faltó para el tercero, después de que Javi López y el propio Cazorla, en doble ocasión, no encontraran las redes. Faltaba la sentencia, poner más colchón para la vuelta. No lo consiguieron y tendrán que defender este 2-1 en unos días a domicilio.

Ficha técnica

El Palo: Reina; Diego (Salvi Ramírez, 67’), Nacho Aranda, Medina, Lulu; Caturla, Mini (Jorge Pina,54’); Durán, Javi López, Cazorla; y Pepe Capitán (Salvi, 82’).

Tarazona: Chus; Álex Navarro, Frau, Gabi, Antonio; Carlos, Rausell; Michel Sanz, Rami, Moha; y Sergio Sánchez.

Goles: 0-1: Michel Sanz (6’). 1-1: Cazorla (57’). 2-1: Cazorla (68’).

Árbitro: Roca Robles (Murciano). Amonestó a Álex Navarro y Jorge Pina.

Incidencias: San Ignacio, con unos 500 espectadores.