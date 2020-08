El salto de calidad de Ouassim Oumaiz

La temporada 2019/20 de Ouassim Oumaiz va tocando a su fin. El nerjeño está a la espera de si corre un 1.500 metros en las próximas semanas y no está en sus planes hacerlo en el peculiar Campeonato de España que se desarrollará en formato reducido el fin de semana del 12 y el 13 de septiembre, su idea es iniciar antes su descanso para preparar la temporada de cross, aunque no es descartable que acabe participando.

El malagueño paladea su gran actuación en Mónaco hace algo más una semana, donde firmó su mejor registro en 5.000 metros, con una gran marca de 13:13.14, un registro ya de serio calibre europeo, en el Top 20 histórico español. No le vale a efectos clasificatorios porque debe ser refrendada desde noviembre próximo, pero está en tiempos de mínima olímpica (13:13.50 era lo que se pedía para estar en Tokio este año) para estar en los Juegos de 2021, ahora mismo el gran reto próximo en la carrera del nerjeño.

Esa citada marca en Mónaco fue récord de España sub 23, previamente batió el nacional absoluto de 5 kilómetros en carretera en Holanda y, antes de la pandemia, el nacional sub 23 en los 3.000 metros indoor. Antes, ganó de manera espectacular el cross de Atapuerca en su reaparición tras su lesión por una fractura de estrés en el sacro que le tuvo siete meses de baja y no estuvo a su mejor nivel en el Europeo de cross de Lisboa, en el que se retiró tras ser ambicioso y competir en la categoría senior cuando tenía margen para hacerlo en sub 23. Entre esa baja en el verano de 2019 y la ausencia casi total de pruebas en 2020, no ha tenido muchas oportunidades de expresar con marcas su valía en la pista al aire libre, la verdad suprema del atletismo. Sus mejores registros acreditados databan de su etapa junior. Ahora se ha puesto en el circuito.

El entrenador de Oumaiz, Antonio Serrano, tutela su trabajo en la Residencia Blume de Madrid, donde está becado. "Ha entrenado muy fuerte y, si corre, es algún 1.500 metros de aquí a que acabe. El Campeonato de España, lo más probable es que no lo haga. Como entrenador, viendo que año ha sido, hemos puesto la carne en el asador para la reunión de Mónaco como si fuera el gran campeonato del año. Lo más probable es que descanse pronto para intentar hacer una buena temporada de cross", explica el que fuera gran fondista español, que explica cómo fue esa gran carrera en Mónaco, en la que fue quinto en un evento en el que se batió el récord del mundo. "Es una prueba con trampa, difícil, porque había dos carreras. Una por el récord del mundo y otra más normal. Se quedó en un grupo majo, pero tuvo que tirar 3-4 vueltas, fue difícil cuando tuvo que tirar. Normalmente, si enganchas una prueba con liebre cerca de tu ritmo vas subido a un ritmo y sólo tienes que seguirlo, pero allí tuvo que hacer más cosas".

La vista de Serrano y Ouassim está pensando en la primavera-verano próximos, en el reto de Tokio. "En Mónaco hizo la mínima olímpica, pero no cuenta, no tiene validez hasta la temporada 2020/21. En cualquier caso, sí tiene un valor alto", apunta Antonio Serrano: "Hacerlo bien, sin tener nombre, en un escenario así da a Ouassim caché y acceso a pruebas muy buenas, donde es más sencillo hacer marca y compites con los mejores. Habíamos peleado en el 5.000 de ruta en Holanda, el 13:30 que hizo en Nerja y ahí en Mónaco no podía fallar. Tampoco hay que correr mucho más, lo ha hecho y ya está. Ahora, a pensar en hacer un par de cross y el campeonato de Europa, aunque hasta que no esté la vacuna no va a haber seguridad para competir. También está el Mundial de cross en marzo, pero es en mayo-junio cuando hay que estar bien y hacer la mínima olímpica y pensar después en ser finalista"

"El año ha venido muy bien, el año pasado no tenía marcas, no tenía registros en pista. En Itálica también estuvo flojillo, en el Europeo de cross también, quizá la presión de haber ganado en Atapuerca. Pero psicológicamente ha madurado, ha hecho buenas marcas. Tener 7:44 en 3.000 y 13:13 en 5.000 son marcas serias. Sin haberlo preparado hizo en el Nacional de cross tercero y en la pista ha demostrado que cuando va a competir, compite", resume Serrano la temporada de su pupilo, al que le gustaría ver en un 1.500 antes de acabar la temporada: "Hay gente que me dice que debería hacer 10 kilómetros, que tiene la distancia por el cross, pero quiero que corra por abajo. Seguro que hará un gran 10.000 en el futuro, pero no hay prisa. Chepteguei se va pasar a maratón y hace grandes marcas en pista. La pista es lo esencial, que se foguee en el 3.000 y en el 5.000 y ya habrá tiempo. Debe hacer pruebas más cortas, que sea resistente en la velocidad, y debe ser terminar bien, porque esas pruebas también se deciden muchas veces en el final y hay que tenerlo bueno".

Así ha sido una temporada 2019/20 para Ouassim Oumaiz, uno de los deportistas malagueños de mayor proyección. Aún puede faltarle el epílogo, pero lo sustancial está trabajado ya. En suelo español, compite con la camiseta del Nerja, pero en pruebas internacionales Nationale Nederlanden Running Team, el club de los mejores fondistas del mundo y que aumenta su dimensión como corredor.