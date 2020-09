Sole López y su dedicatoria a Diego Carrasco: "Levanté esa Copa bien arriba porque iba al cielo"

Sole López es protagonista en la foto más especial de la historia del Rincón Fertilidad Málaga. Se lo merece sin duda la malagueña, ahora capitana y que ya estaba en el equipo en el ascenso a División de Honor en 2014 en Oviedo. Vivió de primera mano el crecimiento del club costasoleño, la extremo, que progresó de su mano. Hoy es una de las estrellas de la Liga Guerreras Iberdrola y subcampeona del mundo con España.

"Felicidad máxima, orgullo, euforia... Es una pasada lo que conseguimos. Sólo quiero estar abrazada a la Copa y dormir con ella", explicaba el avioncito de Málaga, que explicaba cómo se sentía en un momento sin precedentes: "Se siente que merece la pena el sacrificio, el trabajo, los días de entrenamiento... merece mucho la pena todo por este tipo de cosas. Levanté esa Copa bien arriba porque iba al cielo". Nadie como el entrenador creyó en ella.

"Sí pienso más en qué será de mi vida sin el balonmano, ahora mismo no sé cómo será. No me hago una idea", decía a este periódico en 2018. El día que diga adiós podrá presumir de que fue profeta en su tierra.