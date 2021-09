El UMA Antequera retrasa su inicio por tres positivos en el Talavera

Un arranque inesperado. Las ganas y entusiasmo por competir, luchar y darlo todo en Segunda División, a lo largo de la campaña 2021/2022, tendrán que seguir siendo avivadas unos días más. Con una intensa pretemporada ya finalizada, la puesta en marcha en el campeonato aún no va a poder producirse. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó en la noche de este pasado viernes 10 de septiembre la suspensión del duelo inicial en la cancha del Soliss Talavera FS. Por lo tanto, el balón rodará para el BeSoccer CD UMA Antequera en la disputa de la segunda fecha del calendario frente al Real Betis FS B y lo hará con el apoyo esencial de sus aficionados en las gradas del Pabellón Fernando Argüelles.

Tres casos positivos por COVID-19, notificados por el primer rival liguero, han provocado que se retrase el estreno de un nuevo e ilusionante proyecto deportivo. “Lo principal es que los jugadores y afectados del Talavera se encuentren en buen estado, no tengan que lamentar nada y que no tengan secuelas. A nivel deportivo fatal, porque llevamos preparando el inicio de Liga desde que planificamos la pretemporada y teníamos la fecha 11 de septiembre marcada en el calendario. Hemos estado trabajando toda la semana pensando que debutábamos. No depende de nosotros. Hay un organismo, que es la Federación, que tiene que decidir y es un poquito frustrante, pero estamos en unos tiempos que esto está a la orden del día”, expone Tete.

La emoción por jugar en la categoría de plata se palpaba ya en cada uno de los miembros de la plantilla una vez finalizada la participación en los cuartos de final de la Copa de Andalucía ante el CD El Ejido. El torneo regional marcó el final de una etapa de preparación y, al mismo tiempo, sirvió para dar comienzo, desde el pasado lunes 6 de septiembre, a una semana con la mirada puesta en la visita al Pabellón Primero de Mayo de la localidad toledana de Talavera de la Reina. “Llevamos seis semanas de entrenamiento y todo está enfocado en lo que nos gusta a todos, lo que es la competición. Le podía haber tocado a cualquiera. No hay que desanimarse, lo único es seguir trabajando como si esta semana hubiese partido, empieza a correr el tiempo y no pasa nada”, comenta el técnico.

Tete, antes de disputar el primer choque del campeonato, hace un análisis del estado en el que se encuentra su equipo. “Desde que empezamos la pretemporada, la actitud y el compromiso de los jugadores ha sido espectacular. Estoy contentísimo y el cuerpo técnico también. Se entregan a tope y hemos hecho una fase de preparación bastante completa con muchos partidos, en los cuales, hemos mezclado grandes participaciones con otras más discretas. Me quedo con que no hemos perdido ningún encuentro, que eso da mucha confianza y, sobre todo, la gran acogida de los jugadores al cuerpo técnico nuevo y cómo han asimilado todos los conceptos que le hemos querido transmitir y el modelo de juego tanto defensivo como ofensivo. Vemos que van creyendo en ello y con esa labor continuamos”.

El hecho de tener que aplazar el envite en tierras manchegas previsto para este sábado 11 de septiembre, implica que el nuevo entrenador vea también retrasado el comienzo de su etapa al frente del banquillo del cuadro antequerano en 2ª División. El punto de partida, por tanto, tendrá lugar en el Pabellón Fernando Argüelles con el respaldo de sus aficionados. “Un poquito nervioso porque es mi debut en la competición. Tengo mucha experiencia, a lo largo de toda mi carrera deportiva, en partidos importantes, pero a nivel de entrenador me estreno, soy un novato. Estoy muy ilusionado y trabajando mucho para que ese debut pueda salir lo más positivo posible”, señala.